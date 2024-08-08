Sofralarınıza farklılık katacak enfes lezzet: Karamelize soğan mezesi tarifi...
Karamelize soğan mezesi, yemek masalarına hem lezzet hem de zarif bir dokunuş katmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Peki, sofralarınıza farklılık katacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, karamelize soğan mezesi tarifi...
Karamelize soğan mezesi, mutfaklarda hem ana yemeklerin yanında hem de atıştırmalık olarak tercih edilen lezzetli bir seçenektir. Sofralarınıza zarif ve tatlı bir dokunuş eklemek istiyorsanız, karamellize soğan mezesi harika bir tercihtir. Basit ama etkileyici bu meze, misafirlerinizi etkilemek için ideal bir seçenektir. Peki, sofralarınıza farklılık katacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, karamelize soğan mezesi tarifi...
KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ TARİFİ
Malzemeler:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 adet soğan
1 çay bardağı su
1.5 su bardağı
süzme yoğurt
2 yemek kaşığı ceviz içi
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı kuru nane
1 yemek kaşığı nar (arzuya göre)
KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ YAPILIŞI
Piyazlık doğradığınız soğanları zeytinyağıyla birlikte orta ateşte kavurmaya başlayın.
Ardından ocağın altını kısıp üzerine pişirme kağıdı örtün ve ara ara kenarlardan su vererek soğanları karamelize edin.
Soğanlar soğuduktan sonra süzme yoğurtla bir kasede birleştirin ve tuzla tatlandırıp karıştırın.
Bir servis tabağına aldıktan sonra üzerine yağda kızdırılmış nane gezdirin, arzuya göre nar serpin ve servis edin.
Afiyet olsun!
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