Sofranızda lezzet ve zarafetin buluşması: Hardal soslu avokadolu karides tarifi

Yayınlanma: 11.05.2025 - 20:16

Güncelleme: 11.05.2025 - 20:16

Farklı, hafif ama aynı zamanda damakta iz bırakan bir lezzet arıyorsanız; hardal soslu avokadolu karides tarifi, tam da aradığınız şık ve sağlıklı seçeneklerden biri. Deniz ürünlerinin ferah tadı, avokadonun kremsi dokusu ve hardalın keskin aromasıyla birleşince ortaya hem besleyici hem de gurme tadında bir tarif çıkıyor. İster özel davetlerde ister hafif bir akşam yemeğinde sunabileceğiniz bu tarif, aynı zamanda protein ve sağlıklı yağ açısından da oldukça zengindir. Peki, sofralarınıza farklılık getirecek olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes hardal soslu avokadolu karides tarifi...

HARDAL SOSLU AVOKADOLU KARİDES TARİFİ

Malzemeler

300 gram ayıklanmış karides

1 adet olgun avokado

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım limon suyu

Tuz ve karabiber (damak tadına göre)

Taze roka veya bebek ıspanak (isteğe bağlı)

Hardal sos için:

1 tatlı kaşığı Dijon hardalı

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı elma sirkesi veya limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tuz

HARDAL SOSLU AVOKADOLU KARİDES YAPILIŞI

Karidesleri ayıklayıp yıkayın.

Tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve ezilmiş sarımsakla birlikte orta ateşte 3–4 dakika kadar soteleyin.

Pembe rengini aldığında ocaktan alın.

Hafif tuz ve karabiber ekleyin.

Küçük bir kasede hardal, bal, elma sirkesi ve zeytinyağını çırparak homojen bir sos elde edin.

Arzuya göre içine birkaç damla limon suyu da ekleyebilirsiniz.

Avokadoyu ortadan ikiye bölün, çekirdeğini çıkarın ve küp küp doğrayın.

Üzerine biraz limon sıkarak kararmasını önleyin.

Bir tabağın altına yeşillik serin (roka veya bebek ıspanak).

Üzerine avokado dilimlerini ve karidesleri yerleştirin.

Son olarak hardal sosunu gezdirin.

Afiyet olsun!