Son zamanların en popüler lezzeti: Kremalı mantarlı tavuk tarifi

Restoranlarda servis edilen o nefis kremalı mantarlı tavuk yemeklerini evde aynı lezzetle yapmanız mümkün. Tavuk göğsünün hafifliğiyle mantarın aroması bir araya gelince ortaya hem doyurucu hem de zarif bir ana yemek çıkıyor. Kıvamında bir krema sosuyla tamamlanan bu tarif, hem davet sofralarına hem de özel akşam yemeklerine mükemmel uyum sağlıyor. İşte, adım adım restoran kalitesinde kremalı mantarlı tavuk tarifi!

KREMALI MANTARLI TAVUK TARİFİ

Malzemeler

4 adet tavuk göğsü

300 gram kültür mantarı (dilimlenmiş)

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı krema

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

Taze maydanoz (servis için)

Yapılışı