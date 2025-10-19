Son zamanların en popüler lezzeti: Kremalı mantarlı tavuk tarifi

Restoranlarda servis edilen o nefis kremalı mantarlı tavuk yemeklerini evde aynı lezzetle yapmanız mümkün. Tavuk göğsünün hafifliğiyle mantarın aroması bir araya gelince ortaya hem doyurucu hem de zarif bir ana yemek çıkıyor. Kıvamında bir krema sosuyla tamamlanan bu tarif, hem davet sofralarına hem de özel akşam yemeklerine mükemmel uyum sağlıyor. İşte, adım adım restoran kalitesinde kremalı mantarlı tavuk tarifi!
KREMALI MANTARLI TAVUK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet tavuk göğsü
- 300 gram kültür mantarı (dilimlenmiş)
- 1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı krema
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)
- Taze maydanoz (servis için)
Yapılışı
- Tavukları Hazırlayın: Tavuk göğüslerini fileto şeklinde kesin. Tuz ve karabiberle ovun. İsterseniz azıcık zeytinyağı ekleyip 10 dakika marine edin.
- Tavukları Pişirin: Geniş bir tavayı ısıtın. Zeytinyağı ve tereyağını ekleyin. Tavukları her iki tarafı da altın rengi olana kadar, orta ateşte yaklaşık 5-6 dakika pişirin. Pişen tavukları kenara alın.
- Sosu Hazırlayın: Aynı tavada kalan yağa doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin. Kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından dilimlenmiş mantarları ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Kremayı Ekleyin: Mantarlar yumuşayınca krema ve sütü ekleyin. Karıştırarak hafif kaynamaya bırakın. Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin.
- Tavukları Sosla Buluşturun: Önceden pişirdiğiniz tavukları tekrar tavaya alın. Sosla harmanlayın ve kısık ateşte 5-10 dakika kadar pişirin.
- Servis: Tavukları servis tabağına alın, üzerine kremalı mantar sosunu gezdirin. İnce doğranmış taze maydanozla süsleyin. Yanına pilav veya fırın sebzeleriyle mükemmel gider.