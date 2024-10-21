Sonbaharın en tatlı lezzeti: Balkabağı tatlısı tarifi

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:14

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:14

Hafif tatlı tadı ve kolay hazırlanışıyla birçok kişi tarafından sevilen bu tatlı, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek sunar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz balkabağı tatlısının tarifi.

Malzemeler

1 kg balkabağı

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı su

Tarçın (isteğe bağlı)

Tahin (servis için, isteğe bağlı)

Yapılışı

Balkabağını Hazırlama: Balkabağını dilimleyip kabuklarını soyun. Ardından dilimlediğiniz kabakları uygun büyüklükte parçalara kesin ve geniş bir tencereye yerleştirin.

Şeker Eklemek: Kabak dilimlerinin üzerine toz şekeri serpin. Kabağın doğal su salması ve şekerle birleşmesi için tencereyi yaklaşık 1-2 saat dinlendirin. Bu süre boyunca kabaklar kendi suyunu bırakacak ve şekerle harmanlanacaktır.

Pişirme: Tencereye yarım su bardağı su ekleyin. Ocağın altını kısık ateşte açın ve kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Kabaklar yumuşadığında ve şerbet kıvam aldığında ocaktan alın.

Servis Hazırlığı: Pişen kabakları servis tabağına alın. Üzerine isteğe bağlı olarak ceviz içi serpebilir, tarçın ekleyebilirsiniz. Tahinli bir lezzet arıyorsanız, balkabağı tatlısını servis ederken üzerine biraz tahin gezdirerek tatlandırabilirsiniz.