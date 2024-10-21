Sonbaharın en tatlı lezzeti: Balkabağı tatlısı tarifi
Balkabağı tatlısı, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.
Hafif tatlı tadı ve kolay hazırlanışıyla birçok kişi tarafından sevilen bu tatlı, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek sunar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz balkabağı tatlısının tarifi.
Malzemeler
- 1 kg balkabağı
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)
- Yarım su bardağı su
- Tarçın (isteğe bağlı)
- Tahin (servis için, isteğe bağlı)
Yapılışı
Balkabağını Hazırlama: Balkabağını dilimleyip kabuklarını soyun. Ardından dilimlediğiniz kabakları uygun büyüklükte parçalara kesin ve geniş bir tencereye yerleştirin.
Şeker Eklemek: Kabak dilimlerinin üzerine toz şekeri serpin. Kabağın doğal su salması ve şekerle birleşmesi için tencereyi yaklaşık 1-2 saat dinlendirin. Bu süre boyunca kabaklar kendi suyunu bırakacak ve şekerle harmanlanacaktır.
Pişirme: Tencereye yarım su bardağı su ekleyin. Ocağın altını kısık ateşte açın ve kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Kabaklar yumuşadığında ve şerbet kıvam aldığında ocaktan alın.
Servis Hazırlığı: Pişen kabakları servis tabağına alın. Üzerine isteğe bağlı olarak ceviz içi serpebilir, tarçın ekleyebilirsiniz. Tahinli bir lezzet arıyorsanız, balkabağı tatlısını servis ederken üzerine biraz tahin gezdirerek tatlandırabilirsiniz.
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