Yoğun bir iş gününün ardından ne pişireceğini düşünenlere: Enfes nohutlu tavuk pilav tarifi...

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:36

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:36

Akşam yemeğinde hem pratik hem de doyurucu bir tarif arıyorsanız, nohutlu tavuk pilav tam size göre! Özellikle yoğun bir iş gününün ardından zahmetsizce hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarif, protein açısından zengin tavuk ve nohutun pilavla mükemmel uyumunu sunuyor. Lezzetiyle herkesin beğenisini kazanacak bu tarif, hem besleyici hem de kısa sürede hazırlanabilen ideal bir akşam yemeği seçeneği...

MALZEMELER

Pilav İçin:

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı tavuk suyu (ya da normal su)

1 çay kaşığı tuz

Tavuk ve Nohut İçin:

500 gram tavuk göğsü veya but (haşlanmış)

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirinci bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. 15-20 dakika kadar bekletin, sonra nişastasından arınana kadar bol su ile iyice yıkayın.

Tavukları bir tencerede haşlayın. Haşladığınız tavukları didikleyin. Tavuk suyunu daha sonra pilavda kullanmak üzere ayırın.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı ekleyin, eritin. Yıkanmış ve süzülmüş pirinci ekleyin ve pirinçleri 4-5 dakika kadar kavurun.

Kavrulan pirince 3 su bardağı tavuk suyunu ekleyin. (Tavuk suyu yoksa normal su kullanabilirsiniz.)

Tuz ekleyin ve karıştırın. Orta ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin, ardından kısık ateşte kapağı kapalı olarak 10-15 dakika demlendirin.

Ayrı bir tavada tereyağını eritin, haşlanmış ve didiklenmiş tavukları ekleyin.

Tavukların üzerine haşlanmış nohutları ilave edin, karabiber ve tuz ekleyin. Tavukları ve nohutları birkaç dakika kavurun.

Demlenen pilavı geniş bir servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız tavuklu nohut karışımını yayın.

İsterseniz üzerine biraz daha karabiber serpebilirsiniz.

Nohutlu tavuklu pilav hazır! Afiyet olsun!