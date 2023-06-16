Sorbe nedir? Püf noktarıyla çilekli sorbe tarifi….

Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:56

Güncelleme: 16.06.2023 - 12:56

İngilizce Sorbet, Fransızca Sorbe, İtalyanca Sorbetto. Rivayete göre 15. yüzyılda Osmanlı’da meşhur şerbet içeceğinin, Venedikli tacirlerce ilgi ile karşılanması ve İtalyan mutfağına girmesiyle şerbetten, sorbettoya dönüştüğünü belirtir. Sorbe; süt, kaymak gibi süt ürünleri içermeden meyve, meyve püresi, su ve şekerle yapılan donuk tatlıya verilen isimdir. Sorbe tüm meyveler ile yapılabilir…





EV YAPIMI ÇİLEK SORBE

Malzemeler



500 gram çilek



1 çay bardağı toz şeker



1 çay bardağı su



1 limon suyu



Yapılışı



Su ve şekeri bir tencereye alıp karıştırın. Ocağa alıp kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakın. Çilekleri iyice yıkadıktan sonra 1 limon suyu ile birlikte rondodan geçirip püre haline getirelim. Soğuk şerbeti çileğin üzerine döküp karıştırın. Uygun bir dondurucu kabına çilekli karışımı döküp dondurucuda 5-6 saat kadar ara ara karıştırarak dondurun. Afiyet olsun.

SORBE YAPMANIN PÜF NOKTALARI?

Sorbe yaparken, öncelikle şeker oranına karar verilmelidir.



Kullanacağınız meyve şekerliyse azaltın, az şekerliyse çoğaltın…



Kıvamı ideal bir sorbe için şeker bir miktar suyla pişirilip şurup haline getirilmeli ve sonra

meyve ürünü ile mikser marifeti ile karıştırılmalıdır.



Hangi meyvenin sorbesini yaparsak yapın içine mutlaka bir miktar limon suyu ilave edilmelidir.



Limon suyu eklenmesinin sebebi kullanacağınız meyvenin tadını ön plana çıkarmak.











