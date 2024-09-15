Sosyal medyada viral oldu: Salatalık salatası

Yayınlanma: 15.09.2024 - 12:09

Güncelleme: 15.09.2024 - 12:09

Sağlıklı ve düşük kalorili bir seçenek olan bu salata, özellikle sıcak yaz günlerinde hafif ve lezzetli bir alternatif sunuyor. Malzemeleri basit olmasına rağmen, sosyal medyada yaratıcı sunumları ve farklı sos tarifleriyle büyük ilgi görüyor.

Malzemeler

3-4 adet taze salatalık

1 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı krem peynir

Yarım mor soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı susam

Hazırlanışı

Salatalıkları Hazırlayın: Salatalıkları yıkayıp kabuklarını soyun. İnce dilimler halinde doğrayın ya da isteğe bağlı olarak spiral şeklinde keserek görselliği artırabilirsiniz. Ardından soğanları minik minik kesin

Sosu Hazırlayın: Bir kasede yoğurt, zeytinyağı, , ezilmiş sarımsak, susam, krem peyniri karıştırarak kremsi bir sos elde edin.

Salatayı Birleştirin: Hazırladığınız yoğurtlu sosu doğranmış salatalıkların üzerine dökün ve iyice karıştırın.