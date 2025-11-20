Spor sonrası enerji deposu: Ton Balıklı Nohutlu Protein Salatası

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 14:22:00
Hem tok tutan hem de yüksek protein içeriğiyle öne çıkan bu ton balıklı nohutlu salata, sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir alternatif. Pratik hazırlanışıyla ister öğle yemeğinde ister spor sonrası tüketebilirsiniz.

Günümüzde sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenlerin favorisi haline gelen protein salataları, hem düşük kalorili hem de doyurucu yapısıyla öne çıkıyor. Bu tarifte ton balığı, haşlanmış nohut ve taze sebzelerin uyumuyla hazırlanan nefis bir salata bulunuyor. İçeriğindeki zengin protein oranı sayesinde spor yapanlar için mükemmel bir enerji kaynağı sunarken, lezzetinden de ödün vermiyor.

NOHUTLU PROTEİN SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 kutu ton balığı (yağsız veya zeytinyağlı)
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 adet salatalık
  • 1 küçük mor soğan
  • 1 avuç maydanoz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz, karabiber
  • Dilerseniz 1 yemek kaşığı haşlanmış mısır veya haşlanmış yumurta

Yapılışı:

  1. Nohutları haşlayıp süzün ve geniş bir kaseye alın.
  2. Ton balığını ekleyin, ardından doğranmış biber, salatalık ve mor soğanı ilave edin.
  3. Üzerine ince kıyılmış maydanozu serpiştirin.
  4. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle sosunu hazırlayıp salatanın üzerine dökün.
  5. Tüm malzemeleri karıştırın ve servis tabağına alın.
