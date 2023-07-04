Süt mısır nasıl seçilir? Mısır haşlamanın püf noktaları nelerdir?

Yayınlanma: 04.07.2023 - 11:45

Güncelleme: 04.07.2023 - 11:45

Mısır dünya çapında sevilen bir besindir. Meksika ve Orta Amerika kökenli bir bitkidir. Haşlanmış sade bir şekilde tüketildiği gibi, közlenmiş ve patlamış olarakta tüketilir. Hem de yemek ve salatalara eklenen mısır, Haziran ayında tezgahlarındaki yerini almaya başlar. Konserve, cin mısır gibi farklı çeşitlere ayrılan mısırın en sevilen hali, süt mısırdır. Ülkemizde en çok Adana, Konya, Karaman, Osmaniye, Diyarbakır, Sakarya ve Eskişehir’de üretilir. Lezzetli bir mısır pişirmek için, taze mi, yoksa bayat mı olduğunu anlamanız gerekir. Peki iyi mısır nasıl seçilir? Süt mısır bozulur mu? Mısır haşlamanın püf noktaları nelerdir?

MISIR NASIL SEÇİLİR?

Mısırın sütlü ve taze olup olmadığını anlamak için, koçanı elinize alın. Ağır mısırlar sütlüyken, hafif koçanlar mısırın sütsüz ve kuru olduğunu gösterir.



Koçanın orta kısmını sıkın. Taze bir mısırda bu bölgenin sıkı olması gerekir. Mısırlar gevşekse, bayatlamış olma ihtimali vardır.



Mısırın kenarında yer alan püsküller, beyaz, sarı veya açık kahverengidir. Bu renkler mısırın taze olduğunu gösterir. Ancak mısır püskülleri koyu kahverengi veya siyahsa, mısır çok önceden koparılmış ve bayatlamıştır.



Mısırın taneleri, tazeliği hakkında bilgi verir. Mısırın tanesini parmak ucunuzla sıkın. Eğer içi doluysa mısır hem sütlü, hem de taze demektir.



Mısır, genellikle kabuklarıyla birlikte satılır. Taze bir süt mısırın kabukları nemli olmalıdır. Eğer kabuklar kuruysa, mısır bayattır.



Süt mısırı elinize alın ve koklayın. Taze bir mısır, gerçek mısır gibi kokacaktır. Eğer kokusu kötüyse, mısır bayatlamış demektir.

SÜT MISIR BOZULUR MU?

Koçan mısır oda sıcaklığında bekletilirse, suyunu çeker ve lezzeti bozulur. Hemen haşlamayı düşünmüyorsanız, buzdolabına kaldırın. Mısırı, buzdolabında en fazla 2-3 gün saklayabilirsiniz. Hemen tüketmeyecekseniz, derin dondurucuda saklayabilirsiniz.



MISIR HAŞLAMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Öncelikle mısır tanelerinden birine hafifçe bastırdığınızda içe doğru ezilip içinden hafif bir sıvı çıkıyorsa, bu mısır idealdir. Haşlama mısır için, koçanlı mısırlar tercih edilmelidir.



Mısırları koçandan ayırdıktan sonra yıkayın. Tencerenin tabanına koçanları yerleştirin. Üzerine orta sıcaklıkta su ilave edin ve ocağın üzerine alın.



5-6 dakika koçanlarla birlikte kaynadıktan sonra mısırları tencereye atın ve orta ateşte haşlamaya bırakın.



Mısırları haşlarken tuz atmayın. Mısırların sertleşmesine neden olur. Tuzu, mısırlar haşlanmaya başladıktan sonra ilave edebilirsiniz.



Daha yumuşak mısırlar elde etmek için, tencerenin yarısına su, diğer yarısına ise süt ekleyebilirsiniz. Mısırları sütte haşlamak daha lezzetli olmalarını sağlar...



Mısırın lezzetini artırmak için deneyebileceğiniz yöntemlerden biri de, haşlama suyunun içerisine 1 çay kaşığı toz şeker ilave edebilirsiniz.



Mısırları haşladıktan sonra koçanlarıyla birlikte sudan alın ve üzerine tereyağı ile tuz serpin.



