Tadı damağınızda kalacak sarımsaklı ekmek tarifi

Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:56

Güncelleme: 10.09.2024 - 12:56

Sarımsaklı ekmek, hem lezzeti hem de pratik yapımıyla sofraların vazgeçilmez yan lezzetlerinden biridir. İtalyan mutfağının ünlü bir parçası olan bu nefis ekmek, makarnaların yanında ya da atıştırmalık olarak sıkça tercih edilir. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan sarımsaklı ekmeği evde yapmak da oldukça kolay. İşte sizi hayran bırakacak basit bir sarımsaklı ekmek tarifi...

Malzemeler

1 adet baget ekmek veya dilimlenmiş ekmek

4-5 diş sarımsak

100 gr tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru kekik veya taze fesleğen (isteğe bağlı)

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Hazırlanışı

Sarımsaklı Karışımı Hazırlayın: Sarımsakları soyup rendeleyin veya ezerek püre haline getirin. Yumuşamış tereyağı ile sarımsağı karıştırın. Zeytinyağı, tuz ve kekik (veya fesleğen) ekleyerek karışımı homojen hale getirin.

Ekmeği Hazırlayın: Baget ekmeği dilimleyin ya da dilimlenmiş ekmekleri hazırlayın. Her bir dilimin üzerine hazırladığınız sarımsaklı tereyağı karışımını sürün.

Peyniri Ekleyin: Eğer peynirli sarımsaklı ekmek istiyorsanız, rendelenmiş parmesan veya kaşar peynirini dilimlerin üzerine serpiştirin.

Fırınlama: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, ekmekleri 10-12 dakika kadar pişirin. Ekmekler altın sarısı bir renk alıp çıtır çıtır olunca fırından çıkarabilirsiniz.

Servis: Fırından çıkan sıcak sarımsaklı ekmekleri dilimleyerek servis edin. Hem sade hem de peynirli haliyle bu nefis ekmek, her öğünde keyifle tüketilebilir.