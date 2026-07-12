Taptaze ve katkısız: Ev yapımı krem peynir tarifi

Katkı maddesi içermeyen, tamamen doğal ve taptaze bir krem peynir hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay. Yalnızca 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu tarif sayesinde kahvaltılarınızı zenginleştirebilir, kızarmış ekmeklerden simide, poğaçadan sandviçlere kadar pek çok lezzetin yanında kullanabileceğiniz nefis bir krem peynir elde edebilirsiniz. İşte katkısız ev yapımı krem peynir tarifi...
EV YAPIMI KREM PEYNİR TARİFİ
Malzemeler:
- 2 kg süt
- 5 yemek kaşığı limon suyu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
EV YAPIMI KREM PEYNİR YAPILIŞI
Sütü geniş bir tencereye alın ve kaynama noktasına gelmeden iyice ısıtın.
Süt hafif kabarmaya başladığında limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Süt kısa sürede kesilecektir.
Kesilen sütü ince bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzün. Peynir altı suyunu farklı tariflerde kullanmak üzere ayırın.
Süzülen peynir kısmını mutfak robotuna alın.
Tuz ve zeytinyağını ekleyin.
Tamamen pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam elde edene kadar robottan geçirin.
Hazırladığınız krem peyniri cam kavanoza aktarın ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.
Afiyet olsun!