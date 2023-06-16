Tarihi Beta Yeni Han’da keyifli Babalar Günü kahvaltısı….

Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:48

Güncelleme: 16.06.2023 - 12:48

Çay ve kahve tutkunlarının favorisi Osmanlı’dan miras Beta Yeni Han, Babalar Günü’ne tarihi bir atmosferde girmek isteyenler için keyifli bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Tarihi Yarımada’da yer alan Beta Yeni Han’da babanızla birlikte leziz bir kahvaltı yapabilir; yüzlerce çeşit dünya çayı arasından en beğendiğini babanıza hediye edebilirsiniz.

Beta Yeni Han’da kahvaltı için bir saat sınırı bulunmuyor ve misafirler gün içinde diledikleri zaman kahvaltı servisi alabiliyorlar. Han’ın meşhur kahvaltı menüsünde kızarmış Kıbrıs hellimi, Çanakkale Ezine peyniri, Erzincan tulum peyniri, Kars eski kaşarı gibi yöresel peynir çeşitleri, közlenmiş sebzeler, ev yapımı acuka, kuru meyveler, reçeller, kaymak ve helva ile börek, simit gibi kahvaltının vazgeçilmez eşlikçileri yer alıyor.

BETA YENİ HAN HİKÂYESİ İLE KÜLTÜR MİRASINI YAŞATIYOR

16. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Osmanlı Dönemi’ne ait Yeni Han, Beta Gıda tarafından renove edilerek 2019 yılında açıldı. Tarihte, Türk kahvesinin kavrulduğu ilk fırına ev sahipliği yapan Yeni Han, o zamanlar kahvenin kavrulup satıldığı yer anlamına gelen Tahmis Han adıyla da anılmış.

Beta Gıda, günümüzde Yeni Han içerisindeki 11 mağazası ile hizmet veriyor ve tarihi bir mirası yaşatmanın gururunu yaşıyor. Türkiye’nin kültür elçisi misyonu ile tüm dünyadan gelen misafirlere Türk kahvesini ve çay kültürünü başarıyla tanıtıyor.