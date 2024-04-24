Tatlı krizlerine bire bir: 5 dakikada bardakta kek!
5 dakikada hazırlayabileceğiniz çikolatalı kek tarifi ile tatlı krizlerinizde enfes bir şölen yaratabilmek mümkün. İşte 5 dakikada mikrodalgada kek tarifi...
Yoğun bir günün ardından aniden bastıran çikolata özlemine yakalndığınızda endişelenmeyin, çözüm hızla geliyor. Mikrodalgada sadece birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz, nefis çikolatalı kek tarifi ile tatlı bir kaçamak yapmaya hazır olun. Bu tarif, bir fincan içinde, sadece iki dakikadan daha kısa bir sürede pişen pratik ve lezzetli bir çözüm sunuyor. Çikolata krizlerinize son vermek için sadece beş dakikanızı ayırın ve bu hızlı ve kolay tarifle kendinizi şımartın...
MALZEMELER
1/4 su bardağı damla çikolata
1/4 su bardağı süt
1/4 su bardağı elma püresi
1/2 çay kaşığı vanilya özütü
1/2 yemek kaşığı kakao
1/2 yemek kaşığı toz şeker
1/4 su bardağı un
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı karbonat
1 yumurta
1 tutam tuz
YAPILIŞI
Bir ısıya dayanıklı kaba damla çikolata ve sütü ekleyin. Mikrodalgada 1 dakika kadar eritin.
Eriyen çikolataya elma püresi, vanilya, kakao ve toz şekeri ekleyin. İyice karıştırın.
Un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu ekleyin, tekrar karıştırın.
Yumurtayı ekleyin ve hafifçe çırpın, hamurun pürüzsüz olmasını sağlayın.
Isıya dayanıklı bir büyük bardağı yağlayın. Hamuru bardağa dökün ve düzleştirin.
Mikrodalgayı yüksek sıcaklıkta 2 dakika boyunca çalıştırın.
Kek piştikten sonra üzerine isteğe bağlı olarak şeker serpebilir veya taze meyve ve çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY krizi büyüyor
- CHP'ye yeni transferler: Rozeti Özel takacak
- Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki
- Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki
- Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!
- İsmailağa ikiye bölündü!
- 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon!
- 'Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız' sorusuna yanıt
- İşte kulislerde konuşulan nedenler...