Tatlı krizlerine bire bir: 5 dakikada bardakta kek!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 16:39

Güncelleme: 24.04.2024 - 16:39

Yoğun bir günün ardından aniden bastıran çikolata özlemine yakalndığınızda endişelenmeyin, çözüm hızla geliyor. Mikrodalgada sadece birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz, nefis çikolatalı kek tarifi ile tatlı bir kaçamak yapmaya hazır olun. Bu tarif, bir fincan içinde, sadece iki dakikadan daha kısa bir sürede pişen pratik ve lezzetli bir çözüm sunuyor. Çikolata krizlerinize son vermek için sadece beş dakikanızı ayırın ve bu hızlı ve kolay tarifle kendinizi şımartın...

MALZEMELER

1/4 su bardağı damla çikolata

1/4 su bardağı süt

1/4 su bardağı elma püresi

1/2 çay kaşığı vanilya özütü

1/2 yemek kaşığı kakao

1/2 yemek kaşığı toz şeker

1/4 su bardağı un

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karbonat

1 yumurta

1 tutam tuz

YAPILIŞI

Bir ısıya dayanıklı kaba damla çikolata ve sütü ekleyin. Mikrodalgada 1 dakika kadar eritin.

Eriyen çikolataya elma püresi, vanilya, kakao ve toz şekeri ekleyin. İyice karıştırın.

Un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu ekleyin, tekrar karıştırın.

Yumurtayı ekleyin ve hafifçe çırpın, hamurun pürüzsüz olmasını sağlayın.

Isıya dayanıklı bir büyük bardağı yağlayın. Hamuru bardağa dökün ve düzleştirin.

Mikrodalgayı yüksek sıcaklıkta 2 dakika boyunca çalıştırın.

Kek piştikten sonra üzerine isteğe bağlı olarak şeker serpebilir veya taze meyve ve çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz.