Yaz aylarında serinlemenin yolu doğal maden suyu!

Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:05

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:05

Mineraller yönünden zengin olan maden suyu gün boyunca zinde kalmanıza yardımcı olan maden suyu, yer altındaki kaya veya volkanik kayalardan sızan mineralize sudur. Bu su, mineral maddeler, çeşitli maddeler veya gazlar içerir. Maden suyu elde etmek için, yer altındaki su kaynaklarına giriş yapacak olan kuyular kazılır. Kuyular, yer altındaki suyun basıncının güçlü olduğu bölgelerde bulunur. Elde edilen su, filtre edilerek veya üzerindeki gazların ve mineral maddelerin çıkarılması sonrası kullanıma hazır hale getirilir. Maden suyu, sağlıklı bir içme suyu olarak kullanılabilir ancak mineral içeriğinin fazla olması nedeniyle, aşırı tüketildiği durumlarda insan vücudundaki mineral dengesini bozabilir….

MADEN SUYU TÜKETİMİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER!

Ter ile birlikte vücudumuzdan elektrolit kaybederiz. Sodyum- potasyum dengesinin bozulması tansiyon düşmesi, fenalık hissi, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik yaratabilir. Yeterli ve doğru sıvı alımı bu şikayetlere çözüm olabilir. Bunun için yaz aylarında doğal maden suyu hatta maden suyu ile karıştırılmış taze meyve suyu veya ayran en iyi seçimlerdir.

MADEN SUYU VE SODA AYNI DEĞİLDİR!

Soda içme suyu veya diğer tasfiye edilmiş sulara karbondioksit ilave ederek elde edilen yapay içeceğe verilen isimdir. Oysa ki maden suyu yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan ve minimum 60 yıla yayılan yolculuğu sırasında içeriğindeki mineralleri bünyesinde toplayan, kaynaktan yeryüzüne, kendiliğinden veya teknik usul ile çıkartılan doğal mineralli sulara denir

MADEN SUYUNU SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALI YAPAN NEDİR?

Kemikleri güçlendirir, kalp ve damar sağlığı açısından önemli, mide ve sindirim sistemi için gerekli ve florür içerir dişleri güçlendirir.

MADEN SUYUNUN KADINLARA ÖZEL YARARLARI NELERDİR?

Kadınlar için maden suyu önemlidir, cilt sağlığı ve özel dönemlerinde oluşan ödem ile baş etmek için maden suyu tercih edilebilir. Temiz bir pamuk yardımı ile yüzü temizlemek veya yüzünüzü maden suyu ile yıkamak cilt için iyi bir seçimdir.. Üstelik mutfakta da kadınlar kek pişirirken, börek yaparken tariflerine maden suyunu ekleyebilirler.



MADEN SUYUNUN SPORCULAR İÇİN DE VAZGEÇİLMEZDİR!



Sporcu performansı için hidrasyon çok önemlidir. Susama hissi geliştiğinde vücut %1 lik su kaybına uğramıştır ki susuzluk spor yapan birey için hayati önem taşır spor ile ter kaybı vücutta elektrolit kalir işte bu yüzden mineral içeriği ile doğal maden suyu sporcunun en iyi içeceğidir.

MADEN SUYUNU TÜKETMEK İÇİN 5 ÖNEMLİ SEBEP!

1- Maden suyu, özellikle yaz aylarında ter yoluyla vücuttan atılan minerallerin yerine konması ve elektrolit dengesinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca vücudun yorgunluğunu alır ve vücudu dinlendirir.



2- Maden suyu yemek yutmakta zorlanan hem çocuk hem genç hem de yaşlı yetişkinlerde yutma yeteneğini artırır.



3- Doygunluk hissini arttırarak daha uzun tok kalınmasına destek olur. Ayrıca maden suyunun karın ağrısı da dahil olmak üzere, diğer hazımsızlık semptomlarını iyileştirebileceğine dair kanıtlar mevcut. Sindirim ve boşaltım sistemi için de oldukça faydalıdır.



4- Büyüme çağındaki çocuklarda, gebelik, menopoz ve yaşlılık dönemlerinde artan kalsiyum ve magnezyum ihtiyacını yerine koymaya yardımcı olur. Bu dönemlerde günde 1-2 şişe maden suyu içilebilir.



5- Cilt için de canlandırıcı etkisi vardır.



