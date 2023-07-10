Yüksek oranda su içeren yaz besinleri nelerdir?

Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:08

Güncelleme: 10.07.2023 - 09:09

Normal şartlarda günlük sıvı ihtiyacınız kilo başına 30-35 ml’dir. Ancak havalar ısındıkça vücuttan terleme ile kaybettiğiniz sıvı artar. Bu nedenle yaz aylarında günlük tüketmeniz gereken su miktarı normalin de üzerine çıkar. Bunun için de ortalama 10-12 bardak su içmek önemli. Ancak gün içerisinde fazla su içemiyorsanız ya da içtiğiniz suya destek sağlaması için içerisinde bol miktarda su bulunduran besinleri tüketebilirsiniz. Günlük su ihtiyacımızın %80’i içeceklerden elde edilirken, %20’si de sağlıklı doğal besinlerden karşılayabilirsiniz…

YÜKSEK ORANDA SU İÇEREN SAĞLIKLI SEBZELER!

RENKLİ BİBER ÇEŞİTLERİ: Antioksidan içeriği ile bilinen biber çeşitlerinin %92’si sudan oluşmaktadır. İçerdiği vitaminler ve çeşitli karotenoidler sayesinde oldukça sağlıklı bir yapıya sahip olan biberler, kronik hastalıkların azalmasında etkili bir besindir. Ayrıca dolma biberi, göz sağlığının iyileştirilmesini sağlar.

DOMATES: İçerdiği K vitamini ile kemik sağlığına olumlu etkileri bulunan domates, potasyum içeriği sayesinde de kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Kas kasılmalarına iyi gelen domates, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve cilt sağlığının korunmasında etkili bir besindir.

SALATALIK: Türk mutfağında sıklıkla kullanılan salatalığın içerisinde %95 su vardır. C, K ve B vitamini içeriği ile sağlığımıza pek çok katkısı bulunan salatalık, vücudun su oranını dengelemede oldukça etkili bir yiyecektir. Ödem ve şişkinliği engelleyen salatalık, diyet listelerinin vazgeçilmez isimlerinden biridir. Ayrıca salatalık bakır, potasyum ve manganez içerdiğinden oldukça sağlıklı bir yiyecektir.

KABAK: %95 oranında su içeriğine sahip olan kabak kan şekerinin fazla yüklenmesine engel olmaktadır. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olan kabak, lifli yapısı ve düşük kalorisi ile kilo vermek isteyenlerin sıkça tercih ettiği besinler arasında yer alıyor. Sodyum oranı düşük, potasyum oranı yüksek olan kabak, vücudun su ihtiyacını karşılamaya da yardımcı olur.

KEREVİZ: Yüksek lif oranı ile uzun süre tok tutmasının yanı sıra sindirim sisteminin çalışmasında etkili olan kerevizin, %95’i sudan oluşmaktadır. Mide asidini dengeleyen, idrar ve ödem attıran, kolesterolü düşüren, damar sağlığını koruyan kereviz, vücutta oluşan iltihabı da azalmada etkilidir.



MARUL: Marulun yüzde 96 su içerir. Su deposu olması bir yana, yazın fazla güneşe maruz kaldığınızda oluşabilecek vitamin kaybını da gidermeye yardımcı bir besin. Ancak marulun çok iyi temizlendiğinden emin olmalı ve dışarıda temizliğinden emin olmadığınız yerlerde yemekten kaçınmalısınız.

YÜKSEK ORANDA SU İÇEREN SAĞLIKLI MEYVELER!

KARPUZ: %92 oranında su barındıran karpuz, yüksek lif oranı ile tok kalmaya yardımcı olduğundan diyet listelerinde sıkça yer alır. Ancak doğal şeker içeren yapısıyla kontrollü tüketilmesi gerekmektedir. Sık idrara çıkmayı sağlayan karpuz, kabızlığı önler ve sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur.





KAVUN: Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan kavunun içerisinde %92 oranında su bulunmaktadır. Kavun; damar tıkanıklığını önler, böbrek taşları ve kumların düşmesinde etkilidir. Cildi nemlendirici özelliği bulunan kavun, romatizma ağrılarının da geçmesini sağlar. Ayrıca yatıştırıcı etkisi bulunan kavun, sinir sisteminin de rahatlamasına destek olur.





ŞEFTALİ: İçerisinde %92 oranında su bulunduran şeftali, bağırsakların düzgün bir şekilde çalışmasında etkilidir. Kalp sağlığını iyileştiren şeftali, sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde yer almaktadır. İçerisindeki demir sayesinde vücudun demir seviyelerini iyileştiren şeftali, bağışıklık sisteminin de güçlendirdiğinden hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.



ANANAS: Yüksek oranda manganez içeren ananas, lifli yapısıyla uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ananasın içerisinde %87 oranında su bulunmaktadır. Kemik sağlığından, kansere kadar pek çok yararı bulunan ananasın, kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır.

ÇİLEK: Günlük su alımınıza fazlaca katkısı bulunan çileğin içerisinde %91 oranında su bulunmaktadır. Folat, C vitamini, manganez içeriği bulunan çilek, yüksek oranda antioksidan içerdiğinden düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilmelidir.

SU İÇEREN BESİNLER ARASINDA YOĞURT ÇOK ÖNEMLİ!

Yüksek oranda su içeren besinler arasında olan yoğurt probiyotik içeriğiyle bağırsak dostu ve faydaları saymakla bitmez. Yazın serinletici etkisiyle de tüketmek isteyeceğiniz besinlerin arasında yer alır. Zira yüzde 85-88 su olan yoğurt, sıcak havalarda vücudunuzun terleme ile kaybettiği sıvıyı yerine koymanıza destek olur. Ayrıca içerdiği potasyum ve sodyum mineralleri ile vücudun elektrolit dengesini sağlar.









