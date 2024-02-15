Aniden gelen misafirler için: Hem pratik hem leziz 4 tarif...

Yayınlanma: 15.02.2024 - 13:18

Güncelleme: 15.02.2024 - 13:18

Aniden gelen misafirler için hazırlıksız yakalanmak, herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Kişinin pratik ve hızlı bir biçimde yapacağı tarifler çat kapı misafirler için kurtarıcıdır.Böyle anlarda mutfakta sizi oyalamayan, pratik ve lezzeti tarifler yapmak oldukça kolay olacaktır. Peki hızlıca hazırlayabileceğiniz, lezzetli tarifler nelerdir? İşte hem pratik hem leziz 4 tarif...

1. MİSKET KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1.5 su bardağı un

1/4 çay bardağı nişasta

1,5 silme yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

60 gram margarin

1/4 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

Kurabiye için gerekli olan tüm malzemeleri bir yoğurma kabına alın ve güzelce yoğurun. Duruma göre un ilavesi yapabilirsiniz, elinize yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Hazırladığınız hamurdan, misket büyüklüğünde parçalar kopartın, avucunuzda yuvarlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 15 dakika pişirin. Küçük oldukları için çok hızlı pişiyorlar. Kurabiyeler fırındayken, pudra şekeri ile tarçını güzelce karıştırın. Kurabiyeler fırından çıkar çıkmaz üstlerine bu karışımı serpin ve tepsiyi hafifçe sallayarak her yerlerine bulaşmasını sağlayın. Kurabiyeleriniz soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun!

2. SİMİT POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler:

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

1,5 su bardağı susam

2 yemek kaşığı pekmez

İçi için:

100 gram kaşar peyniri

Yapılışı:

Un hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın. Azar azar unu ve kabartma tozunu ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak şekilde yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.Tezgaha koyarak elinizle bastırın.İçine kaşar peyniri koyarak kenarlarını birleştirin. 2 yemek kaşığı pekmezin içine 1 su bardağı su koyarak güzelce karıştırın. Poğaçaları önce pekmezli suya ardından da susama bulayın. Fırın tepsinize dizin. Üzerine bıçak yardımıyla çizikler atabilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar 25 dakika pişirin. Ardından çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!

3. LİMONLU VANİLYALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

150 gram tereyağı (eritilmiş, ılık)

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet limon kabuğu rendesi

6 damla limonun suyu

1,5 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

2,5 - 3 su bardağı un

Yapılışı:

Tereyağını kısık ateşte eritin ve oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirin. Erimiş tereyağı ve yumurtayı bir kabın içine alın. Hafifçe çırpın. İçine pudra şekerini ilave edin ve karıştırın. Ardından limon kabuğu rendesini, birkaç damla limon suyunu ve vanilini ekleyin. Kabartma tozu, tuz ve unu eleyerek ilave edin. Karıştırarak homojen bir kurabiye hamuru elde edin. Hamuru streç film ile sarıp buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirin. Çıkan hamuru iki yağlı kağıdın arasına alın. 1 - 1,5 cm kalığında olacak şekilde açın. Yuvarlak şekiller çıkararak yağlı kağıdın üzerine aktarın. 180 derecede ısıtılmış fırında 8-10 dakika kadar pişirin.Renkleri hafif dönmeye başladığında fırından alın ve oda sıcaklığında dinlendirin. Soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpiştirin. Biraz bekletip dinlendirin. Afiyet olsun!

4. SOSİSLİ MİLFÖY TARİFİ

Malzemeler:

12 adet sosis

4 adet milföy hamuru (kare)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

Dondurulmuş milföy hamurlarını oda ısısında 10 dakika kadar çözdürün. Kare hamurları eşit şekilde 3 şerit olarak kesin. Şeridin ucuna sosisi yerleştirin ve yuvarlayıp rulo şeklini verin. Tüm hamurlar için aynı işlemi uygulayın. 4 adet milföy hamurundan toplamda 12 adet rulo elde edeceksiniz. Hazırladığınız sosisli milföyleri yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrollü olarak 25 dakika pişirin. Afiyet olsun!