Osmanlı'dan yadigar: Zerde tatlısı tarifi...

Yayınlanma: 14.02.2024 - 21:22

Güncelleme: 14.02.2024 - 21:22

Zerde, Osmanlı dönemlerinden bu yana davet sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. Eski dönemlerde matem yemeği olarak bilinen Zerde tatlısı, sonrasında sünnetlerde, düğünlerde ve zafer kutlamaları gibi özel günlerde de servis edilmeye başlamıştır. Zerde'nin bu dönemlerde bu kadar sevilmesinin nedeni ise safranın güneşe ve altına benzeyen ışıltılı sarı rengi olmuştur. Peki lezzeti ve görüntüsü ile sizi büyüleyecek olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte Zerde tatlısı tarifi...

ZERDE TATLISI TARİFİ:

Malzemeler:

1/2 su bardağı pirinç

6 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 tutam safran

1 çay kaşığı zerdeçal

2/3 çay bardağı gül suyu

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Yapılışı:

Safranı bir gece önceden gül suyunun içerisinde ağzı kapaklı bir kabın içerisinde demleyin.

Pirinçleri bütün nişastası akana kadar iyice yıkayın.

Ardından pirinci su ve şeker ile beraber bir tencereye alın ve pirinçlerin fazla pişip lapalaşmasına izin vermeden pişirin.

Nişastayı 1 çay fincanı suda çözdürün, pişen pirinçlerin üzerine dökün ve karıştırın.

En son zerdeçal ve gül sulu safranı da ekleyip karıştırın.

5 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Sonrasında servis kaselerine alıp soğutun.

Soğuduktan sonra kuş üzümü ve dolmalık fıstıkla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!