Tatlıların 'taş' lezzeti: Taş kadayıfı tarifi

Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:37

Güncelleme: 28.03.2024 - 12:37

Tatlı denildiğinde akla gelen lezzetler arasında özel bir yere sahip olan taş kadayıfı, tatlı severlerin favorisi haline gelmiştir. Bu muhteşem tatlı her lokmasıyla adeta bir lezzet şöleni sunar. Geleneksel tatlılar arasında önemli bir yere sahip olan taş kadayıfı, özel günlerde ve davet sofralarında sıklıkla tercih edilir. İşte, lezzetli ve pratik taş kadayıfı tarifi...

TAŞ KADAYIFI TARİFİ

Malzemeler

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Çeyrek limon suyu

Hamuru için;

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı su

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

İçi için;

İri çekilmiş ceviz

1 çay kaşığı tarçın

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Yapılış