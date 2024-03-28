Tatlıların 'taş' lezzeti: Taş kadayıfı tarifi
Tatlıların arasında özel bir yere sahip olan taş kadayıfı, adeta bir lezzet şöleni sunar. Bu eşsiz tat, tatlı tutkunlarını mest eder. İster bayram sofralarında ister özel günlerde, taş kadayıfı her zaman masalarda yerini alır ve tatlı severleri büyüler. İşte, taş kadayıfı tarifi...
Tatlı denildiğinde akla gelen lezzetler arasında özel bir yere sahip olan taş kadayıfı, tatlı severlerin favorisi haline gelmiştir. Bu muhteşem tatlı her lokmasıyla adeta bir lezzet şöleni sunar. Geleneksel tatlılar arasında önemli bir yere sahip olan taş kadayıfı, özel günlerde ve davet sofralarında sıklıkla tercih edilir. İşte, lezzetli ve pratik taş kadayıfı tarifi...
TAŞ KADAYIFI TARİFİ
Malzemeler
- 2,5 su bardağı su
- 2 su bardağı şeker
- Çeyrek limon suyu
Hamuru için;
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı su
- 1,5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
İçi için;
- İri çekilmiş ceviz
- 1 çay kaşığı tarçın
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
Yapılış
- Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım.Tencereye şeker ve suyu alıp karıştırıyoruz.
- Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra çeyrek limonu ilave edip 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alalım. Şerbeti soğuk olmalı.
- Hamuru için malzemeleri derin bi kaseye alıp pürüz kalmayacak şekilde çırpıcıyla çırpalım.
- Streç filmle kapatıp 15 dakika dinlendirelim.
- Yanmaz krep tavasını ocağa alıp ısıtalım. (ben tavamı yağlamadım)hamur harcından 1 kepçe döküp tek taraflı pişirelim.
- Pişen krebi temiz bi beze alalım.
- Bütün harcı bu şekilde hazırlayalım.
- Kreplerimizin arasına kırık ceviz ve tarçını karıştırıp 1 yemek kaşığı koyup sıkıca kapatalım.
- Tek taraflı piştiği için kolay kapanıyor.
- Tavaya sıvı yağ alıp kızdıralım.
- Ardından hazırladığımız krepleri tavaya alıp önlü arkalı pişirelim.
- Pişen kreplerimizi soğuk şerbete atalım.
- 2-3 dakika kalması yeterli. Üzerine fıstık serpip servis edelim.
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