Tavuklu Beyti Kebabı tarifi...

Yayınlanma: 02.05.2025 - 22:21

Güncelleme: 02.05.2025 - 22:21

Izgara lezzetini ev konforunda yaşamak isteyenler için nefis bir öneri: Tavuklu Beyti Kebabı! Yumuşacık tavuk eti, baharatların mükemmel uyumu ve yoğurtla buluşan sunumuyla bu tarif, sofranıza restoran kalitesinde bir kebap keyfi getirecek. Hem pratik hem de göz alıcı bu lezzet, akşam yemeklerinizi şölene dönüştürecek.

MALZEMELER

Tavuk Harcı için:

500 g tavuk kıyması (but kısmı kullanılırsa daha lezzetli olur)

1 küçük soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kararbiber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

2 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sarmak için:

3-4 adet lavaş (ince ve yumuşak olmalı)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

Servis için:

Yoğurt

Közlenmiş domates ve biber

YAPILIŞI

Tüm köfte malzemelerini derin bir kaba alıp yoğurun. En az 5-10 dakika yoğurmanız kıvamı için önemlidir.

Köfte harcından uzun parmak şeklinde köfteler yapın. Tavada ya da ızgarada önlü arkalı pişirin.

Her bir lavaşı düz bir zemine serin. Pişen köfteleri lavaşlara sarın ve rulo şeklinde sarın. Ardından 3-4 cm kalınlığında dilimleyin.

Tereyağını eritin, salçayı ekleyip kavurun. Sıcak suyu ekleyip birkaç dakika kaynatın.

Dilimlenmiş ruloları fırın tepsisine dizin. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin. 180°C önceden ısıtılmış fırında 10 dakika kadar ısıtın.

Servis tabağına yoğurt koyun. Üzerine beyti dilimlerini yerleştirin. Dilerseniz biraz daha sos gezdirin. Közlenmiş domates ve biberle servis edin.