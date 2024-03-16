Taze, hafif ve lezzetli: Coleslaw salatası tarifi

Yayınlanma: 16.03.2024 - 20:43

Güncelleme: 16.03.2024 - 20:43

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan coleslaw salatası, hem ferahlatıcı tadıyla hem de sağlıklı içeriğiyle dikkat çekiyor. Renkli sebzelerin hafif mayonez sosuyla buluştuğu bu nefis salata, sıklıkla tercih edilen bir tarif olma özelliği taşıyor. İşte nefis bir coleslaw salatası tarifi:

MALZEMELER

4 su bardağı beyaz lahana

1 su bardağı havuç

1/2 su bardağı mayonez

1 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı elma sirkesi veya limon suyu

1 çay kaşığı hardal

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı olarak dereotu veya maydanoz

YAPILIŞI

İnce doğranmış lahanayı ve rendelenmiş havucu büyük bir salata kabına alın.

Ayrı bir kapta mayonezi, şeker, elma sirkesi veya limon suyunu ve isteğe bağlı olarak hardalı karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın.

Hazırladığınız sosu lahana ve havuç karışımına ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın, sosun sebzelerin her tarafına yayılmasını sağlayın.

Salatayı buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Böylece lezzetler birbirine daha iyi karışacak ve salatanızın tadı daha da güzelleşecektir.

Dinlendirdikten sonra coleslaw salatasını servis tabağına alın. Üzerine isteğe bağlı olarak ince kıyılmış dereotu veya maydanoz serpiştirebilirsiniz.

Servis yapın ve yanında et yemekleri, sandviçler veya herhangi bir favori yemeğinizle keyifle tüketin.