Temmuz ayı sebze ve meyveleri

Yayınlanma: 01.07.2024 - 13:34

Güncelleme: 01.07.2024 - 13:34

Yaz aylarının ortasında, Temmuz ayı taze ve lezzetli sebze ve meyvelerle dolu bir dönemdir. Bu dönemde doğal olarak yetişen ürünleri tüketmek, hem sağlık hem de lezzet açısından büyük avantaj sağlar. İşte, Temmuz ayında bolca bulabileceğiniz sebze ve meyveler...

Sebzeler

Domates:

Temmuz ayında en lezzetli domatesleri bulabilirsiniz. Salatalarda, soslarda ve yemeklerde kullanarak yazın tadını çıkarın.

Biber:

Yeşil, kırmızı, sarı ve dolmalık biberler, Temmuz ayında tazeliği ve lezzetiyle sofralarınıza renk katacak.

Patlıcan:

Kızartmalardan közlemelere, patlıcanın en lezzetli zamanı Temmuz ayıdır. İmam bayıldı ve karnıyarık gibi klasik tarifleri denemek için ideal.

Salatalık:

Serinletici ve hafif bir sebze olan salatalık, özellikle sıcak yaz günlerinde salatalar için vazgeçilmezdir.

Kabak:

Kabak, hem dolma hem de mücver yapımı için Temmuz ayında en taze haliyle bulunur.

Fasulye:

Taze fasulye, zeytinyağlı yemekler ve garnitürler için mükemmeldir. Temmuz ayında en çıtır ve lezzetli halini bulabilirsiniz.

Bezelye:

Bezelye, salatalarda, pilavlarda ve yemeklerde kullanmak için Temmuz ayında bolca bulunur.

Meyveler

Şeftali:

Tatlı ve sulu şeftaliler, Temmuz ayında en lezzetli ve taze halleriyle sofralarınıza gelir. Tek başına tüketebileceğiniz gibi tatlılarda da kullanabilirsiniz.

Kayısı:

Temmuz ayında bolca bulunan kayısı, hem taze olarak tüketilebilir hem de reçel yapımında kullanılabilir.

Kiraz:

Tatlı ve ekşi tatlarıyla kiraz, yaz aylarının en sevilen meyvelerindendir. Tek başına atıştırmalık olarak veya tatlılarda kullanılabilir.

Karpuz:

Yaz aylarının serinletici meyvesi karpuz, Temmuz ayında en tatlı ve sulu halini alır. Dilimleyerek veya salatalarda kullanabilirsiniz.

Kavun:

Kavun, karpuzun tatlı kuzeni olarak Temmuz ayında sofralarınızı şenlendirir. Serinletici bir tatlı alternatifi olarak tüketilebilir.

Üzüm:

Taze üzüm, hem atıştırmalık olarak hem de salatalarda ve tatlılarda kullanılabilir. Temmuz ayında en lezzetli halini bulabilirsiniz.

Böğürtlen:

Böğürtlen, Temmuz ayında en taze ve tatlı halini alır. Kahvaltılarda, tatlılarda veya atıştırmalık olarak tüketilebilir.