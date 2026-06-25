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Tencere yemeklerinin en renklisi: Suyuna ekmek banmalık etli bezelye tarifi...

Tencere yemeklerinin en renklisi: Suyuna ekmek banmalık etli bezelye tarifi...

25.06.2026 21:26:00
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Haber Merkezi
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Tencere yemeklerinin en renklisi: Suyuna ekmek banmalık etli bezelye tarifi...

Tam kıvamında tüm püf noktalarıyla enfes bezelye tarifi...
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Ev yemeklerinin en klasik, en renkli ve yapımı en risksiz tariflerinden biri! Küp küp doğranmış havuç ve patateslerin, yumuşacık etler ve bezelyeyle aynı tencerede usul usul piştiği bu nefis yemek, "Akşama ne yapsam?" derdine en garantili çözümü. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

500 gram taze veya dondurulmuş bezelye (Konserve kullanılacaksa en son eklenmeli)

300 gram dana kuşbaşı et

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

2 adet orta boy patates (Bezelye boyutunda küp küp doğranmış)

1 adet büyük boy havuç (Bezelye boyutunda küp küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Üzerini 3 parmak geçecek kadar sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Tencereye sıvı yağını alın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp tamamen çekene kadar kavurun.

Etler suyunu çektiğinde yemeklik doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleştiğinde geç pişen bir sebze olduğu için önce küp doğranmış havuçları ilave edip 3-4 dakika birlikte kavurun.

Domates ve biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurmaya devam edin.

Küp doğranmış patatesleri ve (taze veya dondurulmuş) bezelyeleri tencereye ilave edin. Tüm sebzelerin salçalı sosla harmanlanması için ezmeden 1-2 dakika nazikçe çevirin.

Yemeğin üzerini 3 parmak geçecek kadar sıcak suyu ekleyin. Karabiber ve pul biberi ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın.

Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte havuçlar ve bezelyeler tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin. Ocaktan almaya 10 dakika kala tuzunu ilave edin. Biraz dinlendirdikten sonra pirinç pilavı eşliğinde sıcak sıcak servis yapın.

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