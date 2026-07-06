Hafta içi akşamlarının kurtarıcısı: Fırında soslu tavuk baget ve patates tarifi...

Mutfakta uzun zaman harcamak istemediğiniz günlerin en garantili, en lezzetli ve en bereketli çözümü! Dışı nar gibi kızarmış, içi sulu sulu kalan tavuk bagetlerin, o nefis sosa bulanmış elma dilim patateslerle fırında buluştuğu bu tepsi yemeği, kalabalık sofraların her zaman bir numaralı kurtarıcısı.

MALZEMELER

6-8 adet tavuk baget (Temizlenmiş)

4 adet orta boy patates (Elma dilimi doğranmış)

2 adet kuru soğan (Piyazlık doğranmış)

3 adet yeşil sivri biber ve 1 adet kapya biber

5-6 diş bütün sarımsak

Sos İçin:

2 yemek kaşığı yoğurt (Tavukların nar gibi kızarmasını sağlar)

1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

2 diş ezilmiş sarımsak

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, tatlı toz kırmızıbiber, köri (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve derin bir karıştırma kabına yoğurt, salçalar, sıvı yağ, ezilmiş sarımsak ve tüm baharatları alıp pürüzsüz olana kadar iyice çırpın.

Yıkayıp süzdüğünüz tavuk bagetlerin üzerine bıçakla 1-2 çizik atın (sosun içine işlemesi için). Tavukları ve elma dilimi doğranmış patatesleri sosun içine atın. Elinizle iyice harmanlayarak sosun her yere bulanmasını sağlayın. (Vaktiniz varsa bu şekilde 1 saat buzdolabında dinlendirin, yoksa hemen pişirebilirsiniz).

Soslu tavukları ve patatesleri fırın tepsisine veya geniş bir borcama çok üst üste gelmeyecek şekilde dizin.

Aralara piyazlık doğranmış soğanları, iri doğranmış biberleri ve bütün sarımsak dişlerini serpiştirin.

Sosu hazırladığınız kabın dibinde kalan sos artığını yarım su bardağı su ile çalkalayıp, bu suyu tepsinin kenarından içeriye doğru dökün. (Tavukların üzerine dökmeyin ki üzerlerindeki sos akmasın).

Kurumaması için tepsinin üzerini ıslatılmış ve suyu sıkılmış yağlı kağıtla kapatın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 30 dakika pişirin. Daha sonra üzerindeki yağlı kağıdı alıp, tavuklar ve patatesler nar gibi kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin.