Tortilla ve tacoların vazgeçilmezi: Guacamole tarifi

Guacamole, Meksika’nın en ünlü ve sağlıklı soslarından biridir. Taze avokado, lime suyu ve baharatlarla hazırlanan bu lezzet, hem atıştırmalık hem de yemeklerin yanında servis edilebilecek pratik bir tariftir. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif arayanlar için ideal.

MALZEMELER

2 adet olgun avokado

1 adet küçük soğan (ince doğranmış)

1 adet domates (küçük küpler halinde)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet lime’ın suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı: ince doğranmış kişniş, acı biber

YAPILIŞ

Avokadoları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın ve bir kaba alın.

Avokadoları çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.

İnce doğranmış soğan, domates ve sarımsağı ekleyin, karıştırın.

Lime suyu, tuz ve karabiberi ekleyip tekrar karıştırın.

İsteğe bağlı olarak kişniş ve acı biberle tatlandırabilirsiniz.

Servis yapmadan önce buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.