Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:32

Güncelleme: 23.05.2023 - 09:32

Türk mutfağında önemli bir yeri olan lokum, misafirliğin değişmez ikramıdır. Lokumun ünü ülkemizin sınırlarını yüzyıllar önce aşmış, dünyanın dört bir yanında milli ikramımız olarak nam salmıştır. İşte Türk lokum kültürü hakkında bilinmesi gerekenler…

Lokum isminin, Arapça rahat-ı hulkum yani ‘boğaza rahatlık veren’ anlamına geldiği bilinmektedir.

15. yüzyıldan beri bu topraklarda üretilen lokum, Osmanlı saray mutfağının menüsüne 17. yüzyıl içinde dahil olmuştur.



1. Abdülhamit’in aşçısı Muhittin Hacı Bekir, padişahın isteği üzerine lokumun tarifindeki pekmezi şeker ile değiştirmiş ve Türk usulü lokumun ilk örneğini hazırlamıştır. Yurt dışında ‘Turkish Delight’ ismiyle bilinen lokumun, dünyanın dört bir yanında bilinen hak edilmiş bir ünü vardır.



Lokum, su, nişasta ve şekerden yapılan bir tatlıdır. Gül suyu, nar suyu gibi tat ve koku veren aromaların eklenmesiyle lokumun çeşidi belirlenir.



Pişirildikten sonra bir süre dinlendirilen ve sonrasında küçük parçalara bölünen lokumlar pudra şekeri veya Hindistan cevizine bulanarak servise hazır hale getirilir.



Aromalı lokumlar arasında güllü, limonlu, naneli, narlı, hindistan cevizli çeşitler sayılabilir. Kaymaklı lokum, çifte kavrulmuş lokum, fıstıklı ve cevizli lokum gibi çeşitler de en çok tüketilen lokumlar arasında bulunur.



Türk mutfak kültürünün önemli bir değeri olan lokum, bayramlarda misafirlere tutulur. Lokumların servis edilmesi için kullanılan şık kristal ya da cam lokumluklar değişmezler arasındadır.



Lokum, Türk kahvesinin yanında da servis edilir. Kahvenin yanında hem ağzımızı hem de sohbetimizi tatlandırır.



Dünyanın her yerinde sevilen ve ilgi çeken bir tatlı olan lokum, yurt dışına giderken hediye olarak götürülür, ülkemizi ziyaret eden turistlere ikram edilir.









