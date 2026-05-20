Türk mutfağının pratik tatlısı: İrmik Helvası

Mutfak literatüründe "kaşığa yapışmayan ama kurumayan" o ideal dengeyi bulmanın bir ustalık göstergesi olduğu İrmik Helvası, Osmanlı saray mutfağından helvahane geleneklerine kadar uzanan çok köklü bir geçmişe sahiptir. Onu sıradan ve kuru helvalardan ayıran en temel fark; sütün ve suyun birlikte kullanıldığı dengeli şerbet yapısı ve irmiğin nişastasını doğru ısıda, yakmadan serbest bırakmasını sağlayan sabırlı kavurma aşamasıdır. Gastronomi dünyasında "termal emilim ve demlenme" süreçleriyle incelenen bu reçete, tam ölçüsüyle yapıldığında tam kıvamında bir lezzet sunar.

İRMİK HELVASI TARİFİ

Malzemeler

Helva Tabanı İçin:

2 su bardağı irmik

100 gram tereyağı (hakiki lezzet ve koku için)

1 çay bardağı sıvı yağ (helvanın parlak görünmesi ve tane tane dökülmesi için)

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık (çam fıstığı)

İpeksi Şerbeti İçin:

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)

2 su bardağı su

1 paket vanilya (isteğe bağlı, aroma derinliği için)

Yapılışı