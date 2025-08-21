Türk mutfağının asırlık lezzeti: Tandır tarifi

Türk mutfağının tarih kokan yemeklerinden biri olan tandır, yüzyıllardır Anadolu sofralarının vazgeçilmezi. Özel tandır ocaklarında saatlerce pişirilen bu yemek, hem etin suyunu korumasıyla hem de ağızda dağılan kıvamıyla herkesin gönlünü fethediyor. Günümüzde evlerde de daha pratik yöntemlerle yapılabilen tandır, özellikle davet sofralarının yıldızı olmaya devam ediyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tandır tarifi...
TANDIR TARİFİ
Malzemeler
- 1,5 kg kuzu but veya kuzu incik
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet soğan (bütün halde)
- 4 diş sarımsak
- 2 defne yaprağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 2 bardak sıcak su
Yapılışı
- Eti iyice yıkayıp süzün. Derin bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını eritin.
- Kuzu etini tencereye alıp her iki tarafını mühürleyin.
- Soğan, sarımsak, defne yaprağı ve baharatları ekleyin.
- Sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını sıkıca kapatın.
- Kısık ateşte 3–4 saat boyunca pişirin. (Fırında yapmak isteyenler için 160 derecede yaklaşık 4 saat pişirme uygundur.)
- Et kemikten kolayca ayrılacak kıvama geldiğinde tandır servise hazırdır. Yanında pilav ve közlenmiş sebzelerle sunabilirsiniz.