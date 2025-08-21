Türk mutfağının asırlık lezzeti: Tandır tarifi

Türk mutfağının tarih kokan yemeklerinden biri olan tandır, yüzyıllardır Anadolu sofralarının vazgeçilmezi. Özel tandır ocaklarında saatlerce pişirilen bu yemek, hem etin suyunu korumasıyla hem de ağızda dağılan kıvamıyla herkesin gönlünü fethediyor. Günümüzde evlerde de daha pratik yöntemlerle yapılabilen tandır, özellikle davet sofralarının yıldızı olmaya devam ediyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tandır tarifi...

TANDIR TARİFİ

Malzemeler

1,5 kg kuzu but veya kuzu incik

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan (bütün halde)

4 diş sarımsak

2 defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

2 bardak sıcak su

Yapılışı