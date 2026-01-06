Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk mutfağının dengeli lezzeti: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Türk mutfağının dengeli lezzeti: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

6.01.2026 11:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Türk mutfağının dengeli lezzeti: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Zeytinyağlı taze fasulye, Türk mutfağında mevsimsel sebze yemeklerinin en bilinen ve en güvenilir örnekleri arasında yer alıyor. Az malzemeyle hazırlanmasına rağmen lezzeti pişirme tekniği ve malzeme dengesinden geliyor. Doğru yöntemle pişirildiğinde hafif, aromatik ve besleyici bir ana yemek ortaya çıkıyor.

Taze fasulye, yaz aylarında mutfakların en sık kullanılan sebzelerinden biri olarak öne çıkıyor. Zeytinyağıyla pişirildiğinde hem hafifliğini koruyor hem de uzun süre dinlendikçe lezzeti oturuyor. Bu tarif, klasik usulle hazırlanan, ölçüleri ve pişirme süresiyle güven veren bir ana yemek alternatifi sunuyor.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram taze fasulye
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 2 adet olgun domates (veya 1 su bardağı domates rendesi)
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Tuz
  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı

  1. Taze fasulyelerin uçlarını alıp kılçıklarını temizleyin, ikiye bölün.
  2. Soğanı yemeklik doğrayın.
  3. Tencereye zeytinyağını alıp soğanları hafifçe yumuşatın.
  4. Doğranmış domatesleri ekleyip birkaç dakika pişirin.
  5. Fasulyeleri tencereye ilave edin.
  6. Tuz ve şekeri ekleyin.
  7. Sıcak suyu ilave edip kapağını kapatın.
  8. Kısık ateşte yaklaşık 35–40 dakika pişirin.
  9. Oda sıcaklığına geldikten sonra dinlendirin.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #taze fasulye