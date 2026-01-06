Türk mutfağının dengeli lezzeti: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Taze fasulye, yaz aylarında mutfakların en sık kullanılan sebzelerinden biri olarak öne çıkıyor. Zeytinyağıyla pişirildiğinde hem hafifliğini koruyor hem de uzun süre dinlendikçe lezzeti oturuyor. Bu tarif, klasik usulle hazırlanan, ölçüleri ve pişirme süresiyle güven veren bir ana yemek alternatifi sunuyor.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze fasulye

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet olgun domates (veya 1 su bardağı domates rendesi)

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı