Türk mutfağının dengeli lezzeti: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Taze fasulye, yaz aylarında mutfakların en sık kullanılan sebzelerinden biri olarak öne çıkıyor. Zeytinyağıyla pişirildiğinde hem hafifliğini koruyor hem de uzun süre dinlendikçe lezzeti oturuyor. Bu tarif, klasik usulle hazırlanan, ölçüleri ve pişirme süresiyle güven veren bir ana yemek alternatifi sunuyor.
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram taze fasulye
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 adet olgun domates (veya 1 su bardağı domates rendesi)
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Tuz
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Taze fasulyelerin uçlarını alıp kılçıklarını temizleyin, ikiye bölün.
- Soğanı yemeklik doğrayın.
- Tencereye zeytinyağını alıp soğanları hafifçe yumuşatın.
- Doğranmış domatesleri ekleyip birkaç dakika pişirin.
- Fasulyeleri tencereye ilave edin.
- Tuz ve şekeri ekleyin.
- Sıcak suyu ilave edip kapağını kapatın.
- Kısık ateşte yaklaşık 35–40 dakika pişirin.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra dinlendirin.