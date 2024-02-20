Türk mutfağının klasiği: Sulu köfte tarifi

Sulu köfte, etli köftelerin lezzetli bir sos içinde pişirilerek hazırlandığı geleneksel bir Türk yemeğidir. İçerdiği baharatlarla aromalarını zenginleştiren bu nefis yemek, sofralara lezzet ve keyif katıyor.

Furkan Albayrak
Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:35
Türk mutfağının klasiği: Sulu köfte tarifi
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Sulu köfte, Türk mutfağının köklü ve sevilen lezzetlerinden biridir. Genellikle dana veya kıyma ile hazırlanan köfteler, pişirildikten sonra domatesli, soğanlı ve baharatlı bir sos içinde yumuşacık olana kadar pişirilir. İşte, pratik sulu köfte tarifi...

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SULU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

  • 200 g kıyma
  • 3 adet orta boy patates
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı kısırlık bulgur
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı kadar un
  • 2-3 diş ezilmiş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kırmızı biber

Yapılış

  1. İlk olarak yemeğimizin köftelerini hazırlayalım. Kıymanın üzerine bulgur, sarımsak, baharatlar ve biraz da tuz ekleyerek iyice yoğuralım. Vaktiniz varsa üzerini streçleyerek 15 dakika kadar buzdolabında bekletebilirsiniz.
  2. Ufak ufak yuvarladığımız köfteleri içerisine un serptiğimiz kaba alarak una bulanmalarını sağlayalım.
  3. Soğanları doğrayalım ve sıvı yağda soğanlar pembeleşinceye kadar kavuralım.
  4. Domates salçasını ilave ederek kavuralım.
  5. Küp küp doğramış olduğunuz patatesi ilave ederek 1-2 dakika kadar daha kavuralım.
  6. Patateslerin üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edelim.
  7. Yemek kaynadıktan sonra köfteleri ilave ederek, tuz ve baharatını ilave edelim.
  8. Su miktarını kontrol ederek yemeğimizi kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakalım. (Yemek pişene kadar zaman zaman suyunu kontrol ederek gerekirse ekleyelim.)

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