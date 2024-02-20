Türk mutfağının klasiği: Sulu köfte tarifi

Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:35

Güncelleme: 20.02.2024 - 17:35

Sulu köfte, Türk mutfağının köklü ve sevilen lezzetlerinden biridir. Genellikle dana veya kıyma ile hazırlanan köfteler, pişirildikten sonra domatesli, soğanlı ve baharatlı bir sos içinde yumuşacık olana kadar pişirilir. İşte, pratik sulu köfte tarifi...

SULU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

200 g kıyma

3 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı kısırlık bulgur

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kadar un

2-3 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kırmızı biber

Yapılış