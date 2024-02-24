Türk mutfağının lezzet zirvesi: Kalburbastı Tatlısı
Bu tarif, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından olan kalburabastıyı evinizde kolayca yapmanın inceliklerini sunuyor. Geleneksel lezzetin modern dokunuşuyla hazırlanan bu tarif, herkesi kendine hayran bırakacak.
Kalburabastı, Türk mutfağının sevilen ve özlenen tatlıları arasında önemli bir yere sahiptir. İncecik hamurunun içine dökülen şerbetle harmanlanarak hazırlanan bu nefis tatlı, özellikle bayram ve özel günlerde sofraların baş tacıdır. Kalburabastı, yapımı biraz zaman alan ancak sonuçlarıyla herkesi mest eden bir tatlıdır. İşte size, geleneksel tarifin inceliklerini taşıyan ve evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, mis gibi kokusuyla herkesi cezbedecek kalburabastı tarifinin detayları…
KALBURBASTI TARİFİ
Malzemeler
- 125 gr yumuşamış tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı irmik
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 3,5 su bardağı un
İçi için:
- Kırılmış ceviz
Şerbeti için:
- 2, 5 su bardağı su
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Yapılış
- Kalburabastı tatlısı için öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için tencereye toz şeker ve suyu alarak karıştıralım. Yaklaşık 15 dakika boyunca şerbeti kaynamaya bırakalım.
- Ardından limon suyu ekleyerek 4-5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatalım.
- Bu arada tatlının hamurunu hazırlamaya geçebiliriz. Yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı veya margarin, yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı alalım, tel çırpıcı ile tüm malzemeyi güzelce karıştıralım.
- Daha sonra irmik, vanilya, kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım.
- Hamurumuz hazır. Diğer taraftan içerisine dolduracağımız cevizleri iri iri doğrayalım.
- Silikon aparatının üzerine hamuru yerleştirelim. Elimizle hafifçe bastırarak açalım.
- Hamuru daire şeklinde açtıktan sonra üzerine biraz ceviz koyalım.
- Ardından hamurun her iki tarafını ortada birleştirerek kapatalım. Oluşturduğumuz şekli bozmadan hamuru kalıptan dikkatlice çıkartalım. Bütün hamur bitinceye kadar bu işleme devam edelim.
- Tatlılarımızı hazırladıktan sonra pişirme kağıdı serdiğimiz bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizelim.
- Önceden 170 derece ısıttığımız fırında alt üst fansız ayarda yaklaşık 30 dakika pişirelim.
- Tatlılarımızı fırından aldıktan sonra uygun bir kaba dizelim.
- Ardından soğuyan şerbeti tatlının üzerine gezdirerek dökelim
- Tatlılarımız biraz şerbetini çektikten sonra dikkatli bir şekilde ters çevirelim.
- Yaklaşık 15-20 dakika sonra diğer tarafına da tekrar çevirelim.
- Birkaç saat dinlendirdiğimiz ve şerbetini güzelce çeken tatlılarımız servise hazır.
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