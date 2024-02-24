Türk mutfağının lezzet zirvesi: Kalburbastı Tatlısı

Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:14

Güncelleme: 24.02.2024 - 17:14

Kalburabastı, Türk mutfağının sevilen ve özlenen tatlıları arasında önemli bir yere sahiptir. İncecik hamurunun içine dökülen şerbetle harmanlanarak hazırlanan bu nefis tatlı, özellikle bayram ve özel günlerde sofraların baş tacıdır. Kalburabastı, yapımı biraz zaman alan ancak sonuçlarıyla herkesi mest eden bir tatlıdır. İşte size, geleneksel tarifin inceliklerini taşıyan ve evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, mis gibi kokusuyla herkesi cezbedecek kalburabastı tarifinin detayları…

KALBURBASTI TARİFİ

Malzemeler

125 gr yumuşamış tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3,5 su bardağı un

İçi için:

Kırılmış ceviz

Şerbeti için:

2, 5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılış