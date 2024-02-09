Çocuklara sebzeyi sevdiren tarifler: İşte 3 leziz sebzeli yemek tarifi...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:57

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:57

Çocuklara sebze yedirmek bazı anne ve babalar için hiç de kolay olmuyor. Maalesef her çocuk yemek konusunda ılımlı olmayabiliyor. Özellikle de tat konusunda seçici ve sıklıkla yemek seçen bir çocuksa eğer mutfakta yaratıcılığın sınırlarını zorlamanız gerekebilir. Tüketim konusunda en çok zorlanılan besin gruplarıdan biri de sebzedir. Çocukların sebze tüketimi konusunda oldukça seçici oldukları da büyük bir gerçektir. Peki çocuklara sebzeyi sevdirecek tarifler nelerdir? İşte 3 leziz sebzeli yemek tarifi...

1. ISPANAK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram ıspanak (ayıklanmış ve temizlenmiş)

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 su bardağı tuzsuz beyaz peynir (yumuşak)

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1 çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı ekmek kırıntısı

1/2 su bardağı su

Üzeri İçin:

1 su bardağı çırpılmış yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet domates (rendelenmiş)

Yapılışı:

Ispanakları ince ince doğrayın. Bir kasede, ince doğradığınız ıspanakları geriye kalan tüm malzemeyi de ekleyerek, tamamen karışana kadar yoğurun. Karışan malzemeden cevizden büyük parçalar alıp, yassı yuvarlak şekle getirip buzdolabında dinlendirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Servis kasesine alıp çırpılmış yoğurt ve 2 yemek kaşığı tereyağ ile pişirilmiş domates sosunu gezdirerek servis edin. Afiyet olsun !

2. HAMURSUZ SEBZELİ KİŞ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet kabak (kabuklarıyla rendelenmiş, suyu sıkılmış)

10 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

200 ml. krema

200 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

150 gram brokoli (haşlanmış)

100 gram karnabahar (haşlanmış)

2 adet havuç (rendelenmiş)

6 dal taze soğan

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Bir kasede kabak, yumurta,un ve tuzu karıştırın. Kelepçeli bir kalıbın altına yağlı kağıt serin. Kevgir yardımıyla yumurtalı karışımdan kabakları süzdürerek kalıba koyun ve bir spatula ile üzerini düzeltin. Kasede kalan yumurtalı karışımı bir sonraki aşamada kullanacağımız için atmayın. 190 derece fırında 15 dakika pişirin ve ocaktan çıkarın. Yumurtalı karışıma kreama, kaşar ve karabiber ekleyip karıştırın. Fırından çıkardığınız kabaklı tabanın üzerine brokoli, karnabahar, havuç, kaşar, sıvı harç ve taze soğanı serpiştirin. 190 derecede 25 dakika pişirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun !

3. FIRINDA SEBZELİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

400 gram dana kıyma

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1/2 su bardağı galeta unu

1 adet yumurta

1/2 demet maydanoz

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 adet havuç

3 adet domates

1 adet patates

2 yaprak fesleğen

1 yemek kaşığı margarin

Yapılışı:

Soğan ve sarımsağı rondodan geçirin. Suyunu iyice süzün. Kıymayı bir kaba alın. Soğan ve sarımsakla birleştirin. Galeta unu, yumurta, karabiber, tuz ve diğer baharatları ilave ederek malzemeler iyice karışana kadar yoğurun. Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Yoğurduğunuz köfteleri avucunuzda yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde köfteleri 15-20 dakika pişirin. Margarini ısınmış tavaya ekleyin (bu kısımda döküm tava kullanırsanız direkt fırına bu haliyle de atabilirsiniz). Havuç ve patatesleri aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayın. Havuç ve patatesleri eriyen yağda soteleyin.

Domatesi rendeleyin ve sotelenen havuç ve patatesle birleştirin. Fırında pişirdiğiniz köfteleri domatesli sebzeli sosunuzla birleştirin ve fırında 15 dakika daha pişirin. Fırından çıkarttığınız yemeğin üzerine fesleğen yapraklarını ekleyin ve afiyetler olsun!