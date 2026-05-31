31.05.2026 23:39:00
Haber Merkezi
Şerbetlilerin en gösterişlisi: Tek tek açma derdi olmayan Midye Baklava tarifi...

Şerbetli tatlı deyince gözü korkanları bile usta bir baklavacıya dönüştürecek bu tarif, şeklinin kusursuzluğunu çok basit bir oklava büzgüsüne borçlu. Fırından çıktığı an dökülen soğuk şerbetle mutfağı saran o cızırtı sesi, emeğinizin en güzel karşılığı olacak. İşte enfes tarif...

Bayramların, özel günlerin ve çay saatlerinin en havalı yıldızı Midye Baklava'yı evde yapmak aslında düşünüldüğünden daha kolay. Kat kat ayrılan çıtır hamuru, içindeki nefis kaymaklı irmiği ve bol ceviziyle pastane vitrinlerini aratmayacak bu efsanevi şerbetli tatlı, tek bir yufkadan porsiyonlarca midye çıkaran o özel sarma tekniğiyle mutfaktaki yeni favoriniz olacak...

Malzemeler

Kıyır Hamur İçin:

 

1 çay bardağı yoğurt

 

1 çay bardağı sıvı yağ

 

1 çay bardağı süt

 

1 adet yumurta

 

1 yemek kaşığı sirke (Üzüm veya elma)

 

Yarım paket kabartma tozu, bir çimdik tuz

 

4-4,5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

 

Açmak için: Bolca buğday veya mısır nişastası

 

İç Dolgusu (Kaymak) İçin:

 

2 su bardağı süt

 

3 yemek kaşığı irmik

 

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığı

 

Üzeri İçin: 150 gram eritilmiş tereyağı (Köpüğü alınmış)

Tam Ölçülü Şerbet İçin: 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su, çeyrek limonun suyu

 

ADIM ADIM MİDYE SANATI

Şerbetin soğuk olması gerektiği için su ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan 15 dakika sonra limonu sıkıp ocaktan alın ve soğutun. İç dolgusu için süt ve irmiği küçük bir tencerede koyulaşana kadar pişirip soğumaya bırakın. (Soğudukça katılaşacaktır).

Derin bir kaba yoğurt, sıvı yağ, süt, yumurta, sirke ve tuzu alıp karıştırın. Unu ve kabartma tozunu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 10 eşit bezeye bölüp üzerini örterek 20 dakika dinlendirin.

Bezelerden birini alın, tezgahı ve hamuru bolca nişastalayarak incecik, büyük bir yufka şeklinde açın.

Açtığınız yufkayı oklavaya gevşekçe sarın. İki ucundan ortaya doğru ittirerek hamuru büzüştürün. Büzdüğünüz hamuru oklavadan dikkatlice çıkarın (akordeon gibi duracaktır).

Büzülmüş uzun hamurun üzerine, yaklaşık 3'er parmak aralıklarla birer tatlı kaşığı irmikli kaymak ve ceviz koyun. Hamurun boşluk kısımlarından parmaklarınızla sıkarak boğum boğum yapın ve bu boğumlardan bıçakla keserek parçalara ayırın.

Her bir parçanın uç kısımlarını elinizle hafifçe birleştirip midye şeklini vererek tepsiye dizin. Üzerlerine eritilmiş, köpüğü alınmış saf tereyağını fırçayla bolca sürün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında nar gibi kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıların ilk sıcağı geçer geçmez (2-3 dakika sonra) tamamen soğumuş şerbeti üzerlerine gezdirin. Şerbetini çekip çıtır çıtır olduğunda servis yapın.

