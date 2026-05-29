Tencere yemeklerinin şahı: Lokum gibi etiyle klasik 0rman Kebabı tarifi...

Tencere yemekleri Türk mutfağının kalbidir. Orman kebabı ise etin kendi suyuyla ağır ağır pişerken patates, havuç ve bezelyeye tüm lezzetini geçirdiği gerçek bir şölendir. İşin sırrı, etleri mühürledikten sonra çok hafif unlayarak o meşhur, hafif kıvamlı ve lezzetli suyunu elde etmekte gizli. Yanına tane tane dökülen bir pirinç pilavıyla akşam yemeği menünüz şimdiden hazır!

MALZEMELER

500 gram dana kuşbaşı et (Mümkünse hafif yağlı)

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet orta boy patates

2 adet havuç

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 yemek kaşığı un (Etleri kavururken kullanılacak, suyun kıvamını bağlar)

1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı

1'er tatlı kaşığı kekik (En son eklenecek), tuz

1 çay kaşığı karabiber ve pul biber

Üzerini geçecek kadar sıcak su

ADIM ADIM TARİF

Geniş ve kalın tabanlı bir tencereye zeytinyağını alıp iyice ısıtın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte sularını salıp çekene kadar soteleyin.

Suyunu çeken etlerin üzerine 1 yemek kaşığı unu serpin ve unun kokusu çıkana kadar 1-2 dakika sürekli karıştırarak kavurun.

Tereyağını ve yemeklik doğranmış soğanları tencereye ilave edin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurmaya devam edin. Ardından salçaları ekleyip kokusu çıkana dek karıştırın.

Küp küp doğranmış havuçları ekleyip 2 dakika çevirin. Tenceredeki malzemelerin üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kapağını kapatıp etler yarı yarıya yumuşayana kadar orta-kısık ateşte pişirin.

Etler yumuşamaya başladığında iri küpler halinde doğradığınız patatesleri ve tuz, karabiber, pul biberi ekleyin. Patatesler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

Patatesler piştiğinde haşlanmış bezelyeleri ilave edin. 5 dakika daha birlikte kaynatın. Ocağın altını kapatın ve Orman Kebabı'nın imza aroması olan kekiği serpip tencerenin kapağını kapatın. (Kekik kaynarken atılırsa yemeği acılaştırır). 10 dakika demlendirip sıcak servis yapın.