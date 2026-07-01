Türk mutfağının tartışmasız şaheseri: Lokum gibi karnıyarık tarifi...

Patlıcan ve kıymanın mutfaklarımızdaki en görkemli buluşması! Fırından yayılan o nefis kokusu, nar gibi kızarmış biberleri ve suyuna ekmek banmalık nefis sosuyla Karnıyarık, akşam yemeklerinin tartışmasız yıldızı. Yanında tane tane dökülen bir pirinç pilavı ve cacıkla sunulduğunda dünyanın en güzel menüsüne dönüşen bu klasiği tam ölçüsüyle hazırlıyoruz.

MALZEMELER

6 adet orta boy patlıcan

Patlıcanları kızartmak için sıvı yağ (Dilerseniz fırında da közleyebilirsiniz)

Nefis İç Harcı İçin:

300 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

3 adet yeşil sivri biber (İnce doğranmış)

2 adet domates (Kabukları soyulup küp doğranmış)

3 diş sarımsak (İnce kıyılmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Yarım çay bardağı sıcak su

Sosu ve Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

Üzerini süslemek için: 6 adet sivri biber ve domates dilimleri

ADIM ADIM YAPILIŞI

Patlıcanları yıkayıp alacalı (çizgili) şekilde soyun. Acısını alması için tuzlu suda 20-25 dakika bekletin. Süre sonunda suyunu süzüp havlu kağıtla tamamen kurulayın. (Kurulamak yağ çekmesini engeller).

Geniş bir tavada sıvı yağını kızdırın. Kuruladığınız patlıcanları bütün halde, her tarafı eşit şekilde kızarana kadar çevirerek kızartın. Kızaran patlıcanları fazla yağını atması için havlu kağıt serili fırın tepsisine alın.

Başka bir tavaya sıvı yağını ve doğranmış soğanları alıp pembeleşene kadar soteleyin. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar iyice kavurun.

Kıymanın üzerine doğranmış yeşil biberleri ve sarımsakları ilave edip 2 dakika daha kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın. Son olarak küp domatesleri, baharatları ve yarım çay bardağı sıcak suyu ekleyip 5 dakika kadar pişirerek ocaktan alın.

Fırın tepsisindeki patlıcanların ortasını bir bıçak yardımıyla boydan boya (uçlarını koparmadan) kesin ve bir kaşıkla içlerini hafifçe ezerek kayık şekli verin. İçlerine hazırladığınız kıymalı harcı bolca ve eşit şekilde paylaştırın.

Her bir patlıcanın üzerine birer dilim domates ve yarım sivri biber yerleştirin. Ayrı bir kasede salça ve sıcak suyu ezerek hazırladığınız sosu tepsinin tabanına dökün.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında, üzerindeki domates ve biberler güzelce kızarıp patlıcanlar sosu hafifçe çekene kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.