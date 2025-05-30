Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısı: Höşmerim tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan az sayıda tatlıdan biri olan Höşmerim, hem adının ardındaki romantik hikâyesiyle hem de yumuşacık dokusuyla sofralarda yer bulmaya devam ediyor. Geleneksel olarak taze peynirle yapılan ve çoğu zaman irmikle zenginleştirilen Höşmerim, özellikle Balıkesir, Çanakkale ve Bursa gibi şehirlerde hâlâ evlerde pişiriliyor.

HÖŞMERİM TARİFİ

Malzemeler:

500 gr tuzsuz taze lor peyniri veya höşmerim peyniri

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yumurta sarısı

(isteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı bal veya ½ çay kaşığı limon kabuğu rendesi

Üzeri için: dövülmüş Antep fıstığı veya tarçın

Yapılışı: