Un yok, çikolata yok: Kalorisiz Browni tarifi... Lezzetin hafif hali!

Sağlıklı kaçamaklar yapmak isteyen tatlı tutkunlarına müjde. Bu çok pratik 4 malzemeli Browni, un ve şeker içermiyor. Sadece 15 dakikanızı harcayarak hazırlayabileceğiniz bu enfes tarif tatlı krizlerinizde kurtarıcınız olacak...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:10
Un yok, çikolata yok: Kalorisiz Browni tarifi... Lezzetin hafif hali!
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Tatlı krizlerinizi hafifletmenin ve sağlıklı atıştırmalıkların keyfini çıkarmanın yolu, klasik browniyi yeniden keşfetmekten geçiyor. Un ve şeker içermeyen, aynı zamanda sadece dört malzemeyle hazırlanan bu browni tarifi, hem sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin hem de tatlı kaçamaklarından ödün vermek istemeyenlerin favorisi olmaya aday..

MALZEMELER

2 adet muz

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Hem pratik hem lezzetli: Fit lahmacun tarifi!

Hem pratik hem lezzetli: Fit lahmacun tarifi!

1 su bardağı hindistancevizi

1/2 su bardağı kakao tozu

Yarım çay kaşığı vanilin

YAPILIŞI

Fırın 180 dereceye ayarlanır.

Muzlar püre haline getirilir.

Bir karıştırma kabında muz püresi, hindistancevizi rendesi, kakao tozu ve vanilin iyice karıştırılır.

Karışım yağlı kağıt serili bir küçük fırın kabına veya borcama dökülür.

Hazırlanan karışım önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirilir. 


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