Un yok, çikolata yok: Kalorisiz Browni tarifi... Lezzetin hafif hali!
Sağlıklı kaçamaklar yapmak isteyen tatlı tutkunlarına müjde. Bu çok pratik 4 malzemeli Browni, un ve şeker içermiyor. Sadece 15 dakikanızı harcayarak hazırlayabileceğiniz bu enfes tarif tatlı krizlerinizde kurtarıcınız olacak...
Tatlı krizlerinizi hafifletmenin ve sağlıklı atıştırmalıkların keyfini çıkarmanın yolu, klasik browniyi yeniden keşfetmekten geçiyor. Un ve şeker içermeyen, aynı zamanda sadece dört malzemeyle hazırlanan bu browni tarifi, hem sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin hem de tatlı kaçamaklarından ödün vermek istemeyenlerin favorisi olmaya aday..
MALZEMELER
2 adet muz
1 su bardağı hindistancevizi
1/2 su bardağı kakao tozu
Yarım çay kaşığı vanilin
YAPILIŞI
Fırın 180 dereceye ayarlanır.
Muzlar püre haline getirilir.
Bir karıştırma kabında muz püresi, hindistancevizi rendesi, kakao tozu ve vanilin iyice karıştırılır.
Karışım yağlı kağıt serili bir küçük fırın kabına veya borcama dökülür.
Hazırlanan karışım önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de üst düzey istifa!
- İzmir için yeni anket sonuçları
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- 'Hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek
- Tatlıların en pratiği: Muhallebi tarifi
- Özel'den İzmir'de 'değişim' mesajı!
- 'Akşener timsah gözyaşları döküyor'