Lezzet dolu bir klasik: Karnıyarık tarifi

Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:26

Güncelleme: 15.02.2024 - 16:26

Karnıyarık, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İçi lezzetli ve doyurucu bir dolguyla doldurulmuş, közlenmiş patlıcanların muhteşem bir uyumuyla ortaya çıkan bu yemek, hem yapımının kolaylığı hem de lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmuştur. İşte size evde kolayca hazırlayabileceğiniz, nefis karnıyarık tarifinin detayları ve püf noktaları...

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

6 adet küçük boy patlıcan (büyük ise ikiye bölebilirsiniz)

3 adet sivri biber

Kıymalı Harç İçin;

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 diş sarımsak

Sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber

200 gr kıyma

1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

Yapılış