Lezzet dolu bir klasik: Karnıyarık tarifi

Evinizde yapabileceğiniz alternatif lezzetleri ararken bazen kararsız kalabilirsiniz. Bu durum canınızı sıkmasın. İşte evde yapabileceğiniz bir lezzet olan karnıyarık tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:26
Lezzet dolu bir klasik: Karnıyarık tarifi
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Karnıyarık, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İçi lezzetli ve doyurucu bir dolguyla doldurulmuş, közlenmiş patlıcanların muhteşem bir uyumuyla ortaya çıkan bu yemek, hem yapımının kolaylığı hem de lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmuştur. İşte size evde kolayca hazırlayabileceğiniz, nefis karnıyarık tarifinin detayları ve püf noktaları...

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KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

  • 6 adet küçük boy patlıcan (büyük ise ikiye bölebilirsiniz)
  • 3 adet sivri biber

Kıymalı Harç İçin;

  • 2 adet orta boy soğan
  • 2 adet domates
  • 2 adet sivri biber
  • 2 diş sarımsak
  • Sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber
  • 200 gr kıyma
  • 1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılış

  1. Patlıcanları çizgili soyup, yarım saat yağ çekmemesi için tuzlu suda bekletin.
  2. İyice yıkadıktan sonra suyunu havlu ile çektirin ve az yağda kızartın. 3 adet biberi de yağda kızartın.
  3. Daha sonra aynı tavada doğranmış soğanları kavurun, kıymayı ekleyerek bir müddet daha kavurun ve biberleri, sarımsağı ekleyerek 2 dakika daha kavurun.
  4. Küp küp doğramış olduğunuz 2 adet domatesi, tuzu, baharatları ekleyerek karıştırın.
  5. Üzerine bir çay bardağı su ekleyerek 5 dk kaynatın.
  6. Tepsiye patlıcanların ortalarını keserek yerleştirin ve bu kesiklerden patlıcanın içine bastırarak iç malzemesine yer açın ve malzeme ile patlıcanları doldurun.
  7. Doldurduğunuz patlıcanların üzerine ortadan ikiye kestiğiniz çeri domatesi ya da 1 adet domatesi eşit büyüklükte olacak şekilde paylaştırın ve kızarttığımız biberlerden birer tane koyun.
  8. Ayrı bir yerde 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suda ezerek patlıcanların aralarına dökün. Kıymalar çıkmasın diye üzerine dökmeyin.
  9. Daha sonra 170 derece de ısıttığınız fırına sürerek 20-25 dk pişirin. Dilerseniz bu işlemi pilav tenceresi gibi bir tencerede ocakta yapabilirsiniz. Aynı sürede tencerede de  pişecektir.

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