Geleneksel Orta Doğu lezzeti: Fellah köftesi tarifi

Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:24

Güncelleme: 15.02.2024 - 17:24

Fellah köftesi, geleneksel Orta Doğu mutfağının sevilen bir lezzetidir. Hem besleyici hem de doyurucu olan bu köfte, genellikle kıyma, bulgur ve çeşitli baharatlarla hazırlanır. İşte, evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz nefis fellah köftesi tarifi:

Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı sıcak su

250 gram dana kıyma

1 büyük soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Yarım demet taze nane veya 1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı toz kimyon

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre ayarlayın)

Zeytinyağı

Hazırlık

Öncelikle ince bulguru derin bir kaseye alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Kaplayarak bulgurun şişmesini bekleyin. Yaklaşık 15-20 dakika sonra bulgur suyunu çekmiş olacak.

Bu arada bir tavada biraz zeytinyağı ile rendelenmiş soğanı hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulan soğanın üzerine dana kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Kıyma suyunu çektikten sonra üzerine domates salçasını ekleyin ve kıyma ile karıştırarak salçayı kavurun.

Bulgurun üzerine kavrulmuş kıyma ve soğan karışımını, ince kıyılmış maydanozu, nane, toz kimyon, toz kırmızı biber, tuz ve karabiberi ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurun ve köfte kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avucunuzda yuvarlayın ve köfte şekli verin.

Köfteleri yağlı kağıt serili bir tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika veya köftelerin üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Pişen fellah köftelerini sıcak olarak servis yapın. Yanında yoğurt ve yeşilliklerle servis edebilirsiniz.