Uzak Doğu Asya mutfağının efsane lezzeti: Pad Thai tarifi
Pad Thai, Tayland mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Pirinç eriştesi, sebzeler, karides veya tavukla hazırlanan bu tarif, hem lezzetli hem de pratik bir öğün sunar.
Uzak Doğu Asya mutfağının zengin lezzetlerinden biri olan Pad Thai, tatlı, ekşi ve tuzlu aromaların mükemmel bir uyumunu sunar. Pirinç eriştesi, karides, tofu, fıstık ve çeşitli sebzelerle hazırlanan bu yemek, Tayland sokak yemeklerinin vazgeçilmezidir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz!
PAD THAİ TARİFİ
Malzemeler
- 200 gr pirinç eriştesi
- 150 gr karides veya tavuk
- 1 adet yumurta
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı fıstık
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı balık sosu
- Limon suyu ve taze soğan
Yapılışı:
- Pirinç eriştesini haşlayın ve süzün.
- Tavada sarımsak, karides veya tavuğu soteleyin.
- Yumurtayı ekleyip karıştırın, haşlanmış erişteyi ekleyin.
- Soya sosu ve balık sosunu ekleyip karıştırın.
- Fıstık ve taze soğanla süsleyerek servis edin.
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