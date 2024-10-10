Uzak Doğu Asya mutfağının efsane lezzeti: Pad Thai tarifi

Yayınlanma: 10.10.2024 - 11:47

Güncelleme: 10.10.2024 - 11:47

Uzak Doğu Asya mutfağının zengin lezzetlerinden biri olan Pad Thai, tatlı, ekşi ve tuzlu aromaların mükemmel bir uyumunu sunar. Pirinç eriştesi, karides, tofu, fıstık ve çeşitli sebzelerle hazırlanan bu yemek, Tayland sokak yemeklerinin vazgeçilmezidir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

PAD THAİ TARİFİ

Malzemeler

200 gr pirinç eriştesi

150 gr karides veya tavuk

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı fıstık

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı balık sosu

Limon suyu ve taze soğan

Yapılışı: