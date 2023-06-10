Vazgeçilmez klasik lezzet: Pratik mozaik pasta tarifi…

Yayınlanma: 10.06.2023 - 19:31

Güncelleme: 10.06.2023 - 19:41

Hem kahvenin hem de çayın yanında, hem sıcak hem soğuk havalarda, beş saatinde ya da akşam yemeği sonrasında, nefis bir lezzet sunan mozaik pastayı sevmeyen yoktur. Pratik tatlıyı kısa zamanda hazırlayabilirsiniz.

Klasik mozaik pastanın tarifini denedikten sonra ise farklı malzemeler de kullanarak tarifi kendi damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Beyaz çikolata ile bambaşka bir boyuta taşıyabilir, puding ile daha pratik hale getirebilir veya kuru meyve parçaları ile renklendirebilirsiniz. Şeker yerine balla veya kuru üzümle hazırlayabilirsiniz. Bisküvi yerine yulaf kullanabilirsiniz. Ancak lezzet garantisi için ilk olarak püf noktalarıyla klasik mozaik pasta tarifi…

KLASİK MOZAİK PASTA

Malzemeler

2 paket petibör bisküvi

1 su bardağı süt

1 su bardağı çekilmiş ceviz ya da fındık

Yarım çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı kakao

Yapılışı

Öncelikle petibör bisküvileri geniş bir kaba iri parçalar halinde kırın. Bu noktada bisküviler toz haline gelmemeli. Toz haline gelen bisküvilerin donması zaman alır ve mozaik pastanız istediğiniz gibi bir şekil alamaz. Harcı için; tereyağını ocağa alıp eritin. Tereyağını bir kaba alın. İçerisinde toz şeker ve süt ile karıştırın. Ardından karışıma kakaoyu da ilave edip tüm malzemeleri çırpın. Harca, kırmış olduğunuz bisküvileri ekleyin ve bir spatula yardımıyla tüm malzemeleri bastırmadan hafif hafif karıştırın. Tüm malzemeyi, pastayı servis edeceğiniz kabın içine alın veya bir streç film içine boşaltın. Streç film sararak şekillendirdiğiniz ya da kalıba dökmüş olduğunuz mozaik pastayı dondurucuda birkaç saat bekletin ve soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Üzerini çikolata sos ya da fındık ve cevizle süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.



