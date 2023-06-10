Taze fasulye pişirmenin püf noktaları ve nefis tarifi!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:47

Güncelleme: 10.06.2023 - 13:03

Yaz aylarında hafif bir yemek pişirmek isterseniz, sulu taze domateslerle yapılmış, zeytinyağlı taze fasulye yemeğinin lezzetine doyum olmaz. Pratik, kısa sürede pişen, sıcak veya soğuk tüketilen taze fasulyeyi daha mükemmel bir şekilde pişirmeniz için ihtiyacınız olan püf noktaları...

FASULYE SEÇİMİNİZİ İYİ YAPIN!

İyi bit taze fasulye pişirmek için; kılçıksız, kolayca kırılan ve içi dışı canlı bir yeşil renge sahip olan fasulyeyi seçmeye gayret edin.

FASULYENİN ÇEŞİTLERİNİ TANIYIN!

Taze fasulyenin, aslında 100’den farklı çeşidi bulunur. Ülkemizde yetişen ve yemeklik olarak tercih edilen belli başlı taze fasulye türleri vardır. Bunların başında; ayşe kadın fasulye, boncuk ayşe, çalı fasulyesi ve şeker fasulye gelir. Örneğin; Boncuk fasulye iri taneli ve kısadır. Ayşe kadın fasulye küçük taneli ve geniştir. Çalı fasulye taneli değildir. Hangisini seviyorsanız ona göre seçin.

PİŞİRME SIRASINDA SU EKLEMEYİN!

Taze fasulye yemeği bol domates ile piştiğinden hem fasulye, hem de domatesin suyu ilk etapta yeterli gelir. Bu nedenle ocağa konduğunda su eklemek gerekmez. Bazı fasulye cinsleri suyunu bırakmaz. Pişmeye başladıkça su azalırsa sıcak su ekleyin. Böylece daha kıvamında sonuçlar elde edebilirsiniz.

UÇ KISIMLARI AYIKLAMAYI UNUTMAYIN!

Fasulyenin uç kısımları sivri bir yapıdadır. Bu kısımları kopararak ya da bıçakla keserek, atılır. Böylelikle şık sunumlar ve daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz.

FARKLI MALZEMELERDEN YARARLANIN!

Taze fasulye yemeğinin temel malzemeleri soğan ve domatestir. Ancak daha lezzetli sonuçlar elde etmek istiyorsanız sarımsak, şeker ve salça gibi malzemelerden de yararlanabilirsiniz. Sarımsak sayesinde aromatik bir lezzet, şeker sayesinde hafif tatlı bir kıvam, salça sayesinde ise suyunda güzel bir kırmızı renk elde edebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞININ İYİSİNİ SEÇİN!

Daha lezzetli taze fasulye için, soğuk sıkım zeytinyağı kullanmanız önemli…

PİŞTİKTEN SONRA DİNLENDİRİN!

Zeytinyağlı birçok yemek gibi taze fasulye de bir süre bekletilmeyi ister. Taze fasulyeyi akşamdan yaparsanız, ertesi güne daha lezzetli olur. Hemen tüketmek isterseniz soğumasını beklemenizde fayda var….

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE

Malzemeler

1 kg taze fasulye

2 adet soğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Gerekirse 1 çay bardağı sıcak su



Yapılışı

Öncelikle taze fasulyelerin varsa kılçıklarını ve uç kısımlarını ayıklayın. Dilediğiz şekilde kırın veya bıcakla kesin. Geniş bir kapta sirkeli suda bekletip yıkayıp, süzün ve bir kenara alın. Diğer tarafta soğanı küp küp doğrayın ve domatesleri rendeleyin. Pişirme işlemine başlamak için zeytinyağını tencerede ısıtın. Önceden doğranan soğanları yağ içerisine ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun. Salça, tuz ve şekeri lave edin. Ayıklanmış fasulyeleri de tencere içerisine ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Rendelenmiş domatesleri de tencereye dökün ve fasulyeler yumuşayana kadar pişirin. Son olarak fasulyeni suyu azalmışsa biraz sıcak su ekleyip pişirmeye devam edin. Afiyet olsun.



NOT: Zeytinyağlı taze fasulye yaparken bütün malzemeleri çiğ olarakta kullanabilirsiniz. Yani soğanı, domatesi, fasulyeyi, tuz, şeker ve salçayı kavurmadan tencereye alıp, kısık ateşte pişirebilirsiniz.



SERVİS ÖNERİSİ: Taze fasulyenin yanına, bulgur pilavı ve cacık ekleyerek, hafif bir akşam yemeği hazırlayabilirisiniz.







