Wok tava nedir, nasıl kullanılır? Wok tava ile pratik tarifler!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 14:38

Güncelleme: 10.06.2023 - 14:50

Wok tava, yerel tatların ve klasikleşen tariflerin kolayca pişirilmesini sağlayan mükemmel bir buluş. Wok tavada, genellikle sote yemekleri yapılır. Kırmızı et, tavuk, mantar, biber gibi sebze ve etler çeşitleri, wok tavada en iyi şekilde pişirilir. Tavanın içerisine yağ eklenir ve yüksek ateşte ısıtılır. Ardından sotelenecek malzemeler eklenir ve özel savurma tekniği ile yiyecekler kaşığa gerek kalmadan karıştırılır…

WOK TAVANIN TARİHÇESİ…

Wok tava Asya genelinde binlerce yıldır kullanılıyor. Çin’de, odun ya da kömür ateşinde hızlı ve kolay bir şekilde yemek pişirmek üzere tasarlandı. İlk wok’lar dökme demirden yapılıyordu. Yuvarlak tabanıyla, ters dönmüş hasır şapkaları andırıyorlardı. Yağ dar tabanda çok daha kısa sürede kızarken, tavanın ince, dik eğimli kenarlarındaki alevler tavanın ısınmasını sağlıyordu. Böylece yemekler, kısa sürede ve eşit derecede pişirilebiliyordu. Wok tava kullanımı giderek yaygınlaşmaya başladı. Japonya’da ‘çukanabe’ Tayland’da ‘kata’ adını alırken Hindistan’da uzun saplı bir versiyonu, ‘karah’i adı verilen tavanın atası oldu. Endonezya’da ‘vadcang’ adı verildi. Filipinler’de insanlar bu tavayı öylesine sevdiler ki ‘kava’ adlı büyük ve ‘kavali’ adlı küçük olmak üzere, toplam iki tür geliştirdiler.

WOK TAVANIN DÜNYAYA YAYILIŞI…

Avrupa, Amerika ya da dünyanın diğer bölgelerine göç eden Asyalılar, wok tavalarını da yanlarında götürdüler. Aile içinde nesilden nesile aktarılan bu tavaların yanında yemek tarifleri de vardı. Dökme demirden yapılan ilk wok’lar bu işi mükemmel bir şekilde yapıyordu, ama çok ağırdı. Bu nedenle ince, karbon çelik tavalar üretilmeye başlandı ve hemen benimsendi.

GÜNÜMÜZDE WOK TAVA…

Wok tava dünya genelinde en çok kullanılan mutfak gereçleri arasında yer alıyor. Elektrikli de olmak üzere birçok farklı türü var. Bazı wok tavaların geleneksel biçimde tabanları yuvarlakken, bazıları da elektrik ocaklarının üzerine sağlam bir şekilde oturmaları için düz tabanlı tasarlanıyor. 25 cm’den 90 cm’ye kadar farklı boyda, farklı maddeden üretilen bu tavaların, mangal üzerinde pişirmek için tasarlananları da bulunuyor.

WOK TAVANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Wok tavalar, yanmaz yapışmaz bir tabana sahiptir.

Wok tavada yapılan yemekler, az yağ ve yüksek ateşte pişirme imkanı sunar.

Tüm mutfak gereçlerinin yerine kullanılabilir.

Küçük tabanı ve geniş kenarları sayesinde, yemeklerin veya yağın dışarı sıçramasını engeller.

Wok tavada savurma hareketleri yapılır ve yiyeceklerin eşit şekilde pişmesi sağlanır.

Kullanımı rahat ve pratiktir. Kolayca temizlenebilir.

Yüksek ısıta dayanıklıdır ve kullanım ömrü uzundur.

Özel tasarımı sayesinde, sapı uzun olduğu için elinizin yanmasını önleyebilir.

Kaliteli materyallerden üretilen wok tavalar paslanmaz.

WOK TAVA İLE 3 TARİF!

SEBZELİ NOODLE (ÇİN MUTFAĞI)

Malzemeler

1 paket noodle (çin makarnası)

1 çay bardağı zeytinyağı

8 adet mantar

Yarım havuç, kabak, kırmızı biber, sarı biber, yeşil biber

2 dal taze soğan

3 yemek kaşığı soya sosu

Tuz, karabiber

1 çay bardağı su



Yapılışı

Öncelikle mantarları dilimleyin. Taze soğanları yarım parmak uzunluğunda yanlamasına kesin. Kabak, havuç ve biberleri ince şeritler halinde doğrayın. Erişteleri kaynayan tuzlu suda 5-6 dakika haşlayın ve süzün. Zeytinyağını wok tavaya alıp ısıtın ve taze soğanları birkaç dakika soteleyip tavadan alın. Mantarları ekleyip rengi koyulaşana kadar soteleyin. Ardından havuç, lahana, kabak ve biberleri ekleyin ve tüm sebzeler yumuşayana kadar sotelemeye devam edin. Haşlanmış erişteleri de ekleyip iyice karıştırın. Tuz, karabiber ve soya sosunu ekleyin. Suyunu ilave edin ve kısık ateşte üzerine kapak kapatarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Son olarak da sotelediğiniz taze soğanları ekleyip karıştırın. Afiyet olsun.

KÖRİLİ TAVUK (HİNT MUTFAĞI)

Malzemeler

500 gr kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı köri

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı domates salçası

1 su bardağı yoğurt

Yarım limon suyu

Yapılışı

Wok tavaya çok az zeytinyağı koyun ve kızdırın. Soğanı ve sarımsağı renk değiştirene kadar soteleyin. Köri, tarçın, defne yaprağı ve tuzu ekleyerek, karıştırın. Tavukları, salça ve yoğurdu ekleyin. Ocağı kısıp, tavuklar yumuşayıncaya kadar, pişirin. Defne yaprağı, limon suyu ve kırmızı biberi ilave edin. 5 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.

ET SOTE (TÜRK MUTFAĞI)

Malzemeler

Yarım kg sotelik dana eti

1 orta boy kuru soğan

2 adet yeşil ve kırmızı biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik, kimyon

Yapılışı

Öncelikle ısıtılmış wok tavaya eti alıp, kendi suyunu salıp, çekene kadar pişirin. Zeytinyağını ekleyip, biraz daha kavurun. Üzerine doğranmış soğan biberleri ekleyin. Biber ve soğanlar renk değiştirince, baharat ve salçayı ekleyin. Küp şeklinde doğranmış domatesleri ilave edip, 5 dakika daha pişirip, ocağın atını kapatın. Afiyet olsun.