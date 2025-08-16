Yağsız ve düşük kalorili: Fırında Kabak Mücveri tarifi

Kızartma yapmak istemeyenler için klasik mücverin en sağlıklı versiyonu fırında pişiriliyor. Hem hafif hem de pratik bu tarif, özellikle yaz aylarında sofralara ferahlık katıyor. Yanına yoğurtla servis edildiğinde tam bir ana yemek ya da keyifli bir atıştırmalığa dönüşüyor.

FIRINDA KABAK MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

4-5 dal taze soğan

1 çay bardağı beyaz peynir veya lor

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tuz, karabiber

Yapılışı: