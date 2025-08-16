Yağsız ve düşük kalorili: Fırında Kabak Mücveri tarifi

Kızartma yapmak istemeyenler için klasik mücverin en sağlıklı versiyonu fırında pişiriliyor. Hem hafif hem de pratik bu tarif, özellikle yaz aylarında sofralara ferahlık katıyor. Yanına yoğurtla servis edildiğinde tam bir ana yemek ya da keyifli bir atıştırmalığa dönüşüyor.
FIRINDA KABAK MÜCVERİ TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adet orta boy kabak
- 2 adet yumurta
- Yarım demet dereotu
- Yarım demet maydanoz
- 4-5 dal taze soğan
- 1 çay bardağı beyaz peynir veya lor
- 1 çay bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Kabakları rendeleyin ve suyunu iyice sıkın.
- Derin bir kapta yumurta, peynir, ince doğranmış yeşillikler ve baharatları karıştırın.
- Üzerine kabakları ekleyin ve un + kabartma tozu karışımını ilave edin.
- Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine kaşıkla porsiyonlar halinde dizin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.