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Yaz sofralarının hafif ve ferah lezzeti: Kuru cacık tarifi

Yaz sofralarının hafif ve ferah lezzeti: Kuru cacık tarifi

12.07.2026 18:37:00
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Haber Merkezi
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Yaz sofralarının hafif ve ferah lezzeti: Kuru cacık tarifi

Yoğurdun yoğun kıvamı, salatalığın tazeliği ve nane kokusuyla hazırlanan kuru cacık, özellikle et ve sebze yemeklerinin yanında tercih edilen pratik bir mezedir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli kuru cacık tarifi...
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Yaz aylarının vazgeçilmez mezelerinden biri olan kuru cacık, klasik cacığa göre daha az su kullanılarak hazırlandığı için kıvamı daha yoğundur. Ana yemeklerin yanında meze olarak servis edilen kuru cacık, birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlanabilir.

KURU CACIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 su bardağı süzme yoğurt (veya koyu kıvamlı yoğurt)
  • 2 adet orta boy salatalık
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane veya ince kıyılmış taze nane
  • Tuz

KURU CACIK NASIL YAPILIR?

İlk olarak salatalıkları yıkayıp kabuklarını isteğe göre soyun. Rendenin iri kısmıyla rendeledikten sonra fazla suyunu hafifçe sıkarak süzün.

Yoğurdu geniş bir kaseye alın. Ezilmiş sarımsakları ve tuzu ekleyerek karıştırın. Ardından rendelenmiş salatalıkları, dereotunu ve naneyi ilave edin.

Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirin. Dilerseniz biraz daha kuru nane, pul biber veya ince kıyılmış dereotu ile süsleyebilirsiniz.

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