Yaz sofralarının klasiği: Şakşuka tarifi

Türk mutfağında özellikle yaz aylarında sık tüketilen şakşuka, kızartılmış sebzelerin yoğun domates sosuyla buluşmasıyla hazırlanıyor. Hafif ve pratik yapısıyla öne çıkan bu tarif, soğuk servis edildiğinde lezzetini daha da artırıyor.

MALZEMELER

2 adet patlıcan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Patlıcanlar alacalı şekilde soyulur ve küp küp doğranır. Acısının çıkması için kısa süre tuzlu suda bekletilir ve kurulanır. Ardından kızgın yağda hafif kızarana kadar kızartılır.

Biberler doğranarak ayrı bir tavada kızartılır. Fazla yağın süzülmesi için kağıt havlu üzerine alınır.

Domateslerin kabukları soyulur ve küçük doğranır. Tavaya zeytinyağı alınarak ezilmiş sarımsaklar hafifçe kavrulur. Üzerine domatesler eklenir ve sos kıvam alana kadar pişirilir. Tuz ve karabiber ilave edilir.

Kızartılmış patlıcan ve biberler servis tabağına alınır. Hazırlanan domates sosu üzerine dökülür.