TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den seçildi

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas tarafından hazırlanan ve milyonlarca kullanıcının değerlendirmeleriyle şekillenen “Dünyanın En İyi Tatlıları” listesi yayımlandı. Farklı ülkelerden geleneksel lezzetlerin yer aldığı bu sıralama, gastronomi dünyasında büyük ilgi uyandırırken Türk mutfağı dikkat çekici bir başarı elde etti. İşte dünyanın en iyi 10 tatlısı...

1. Antakya Künefesi (Türkiye) İnce tel kadayıfın özenle tereyağı ile harmanlanması ve tuzsuz peynirle buluşturulmasıyla hazırlanan Antakya künefesi, sıcak servis edilen geleneksel bir Türk tatlısıdır. Şerbetin sıcak tatlıyla birleşmesiyle elde edilen yumuşak iç doku ve çıtır dış yüzey, bu lezzeti benzersiz kılar. Üzeri genellikle Antep fıstığı ile süslenerek hem görsel hem de lezzet açısından zenginleştirilir. Özellikle sıcak tüketildiğinde peynirin uzayan dokusu, künefeyi dünya çapında özel bir konuma taşır.

2. Clotted Cream Ice Cream (İngiltere) İngiliz mutfağının en özel tatlılarından biri olan bu dondurma, yoğun kıvamlı clotted cream yani İngiliz kaymağı kullanılarak hazırlanır. Yavaş pişirme ve özel soğutma teknikleri sayesinde oldukça kremsi ve yoğun bir doku elde edilir. Şekerle dengelenen zengin süt aroması, klasik dondurmadan çok daha dolgun bir tat profili sunar. Genellikle sade tüketilse de bazı versiyonlarında vanilya veya meyve sosları da kullanılabilir.

3. Gelato al Pistacchio (İtalya) Sicilya bölgesinin meşhur Antep fıstıklarından elde edilen bu gelato, yoğun aroması ve pürüzsüz dokusuyla İtalyan tatlı kültürünün önemli bir parçasıdır. Geleneksel dondurmalardan daha az hava içermesi nedeniyle daha yoğun bir lezzet sunar. Doğal fıstık yağı sayesinde hem kremamsı hem de aromatik bir tat profiline sahiptir. Genellikle taze fıstık parçaları ile servis edilerek lezzeti güçlendirilir.

4. Strudel (Avusturya) İncecik açılmış hamurun içine elma, tarçın, şeker ve kuru üzüm karışımının eklenmesiyle hazırlanan strudel, fırında pişirilerek servis edilen geleneksel bir Avusturya tatlısıdır. Hamurun kat kat ince yapısı, iç harcın sulu ve aromatik dokusuyla birleşerek dengeli bir lezzet oluşturur. Sıcak servis edildiğinde üzerine pudra şekeri serpilerek tatlıya hafif bir aroma eklenir.

5. Gaziantep Baklavası (Türkiye) İnce ince açılmış yufkaların arasında bol Antep fıstığı ve kaliteli tereyağı kullanılarak hazırlanan Gaziantep baklavası, şerbetle buluştuğunda eşsiz bir lezzet ortaya çıkarır. Kat kat yapısı sayesinde hem çıtır hem de yumuşak dokular aynı anda hissedilir. Özel bakır tepsilerde pişirilen bu tatlı, Türkiye’nin gastronomi alanındaki en güçlü temsilcilerinden biridir.

6. Fıstıklı Sarma (Türkiye) İnce yufkanın bol Antep fıstığı ile doldurulup sarılmasıyla hazırlanan fıstıklı sarma, baklavanın daha yoğun fıstıklı bir versiyonu olarak bilinir. Şerbetle tatlandırıldıktan sonra dış yüzeyi hafif çıtır, iç kısmı ise yoğun aromalı bir yapıya kavuşur. Özellikle Antep mutfağında özel günlerde sıkça tercih edilen geleneksel bir tatlıdır.

7. Tembleque (Porto Riko) Hindistan cevizi sütü, nişasta ve şekerin karıştırılarak pişirilmesiyle hazırlanan Tembleque, puding kıvamında tropikal bir tatlıdır. Soğutularak servis edilir ve üzerine genellikle tarçın serpilir. Hafif yapısı ve ferah aroması sayesinde özellikle sıcak iklimlerde sık tüketilen bir tatlıdır.

8. Crêpes Sucrées (Fransa) İnce ve yumuşak Fransız krepleri olan crêpes sucrées, çikolata, bal, reçel veya taze meyvelerle doldurularak servis edilir. Hafif yapısı sayesinde hem kahvaltılarda hem de tatlı olarak tercih edilir. Katlanarak veya rulo şeklinde sunulan bu tatlı, Fransız mutfağının en sevilen klasiklerinden biridir.

9. Tinginys (Litvanya) Bisküvi parçaları, kakao, eritilmiş tereyağı ve yoğunlaştırılmış süt ile hazırlanan bu pişmeyen tatlı, pratikliğiyle öne çıkar. Karışım sertleşene kadar dinlendirilir ve dilimlenerek servis edilir. Yoğun çikolata tadı ve kıtır bisküvi dokusu ile oldukça doyurucu bir tatlıdır.