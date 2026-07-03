Türk sofralarının değişmezi: Helmeli suyuyla etli kuru fasulye tarifi...

Esnaf lokantalarının cam vitrinlerinden çıkıp ev mutfaklarının baş köşesine kurulan o efsanevi lezzet! Yanına tereyağlı bir pirinç pilavı ve turşu eklendiğinde dünyadaki hiçbir yemeğe değişilmeyecek etli kuru fasulyeyi, tam kıvamında ve suyu asla duru kalmayacak şekilde hazırlıyoruz.

MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye (Geceden ıslatılmış)

300 gram dana kuşbaşı et (Hafif yağlı tercih edilebilir)

1 adet büyük boy kuru soğan (Çok ince yemeklik doğranmış)

1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızıbiber (İsteğe bağlı pul biber)

Üzerini 3-4 parmak geçecek kadar sıcak su

Adım Adım Yapılışı

Geceden ıslattığınız fasulyelerin suyunu süzüp yıkayın. Tencerede üzerini geçecek kadar suyla, üzerinde biriken köpükleri (kefi) alarak 15-20 dakika kadar kısa bir ön haşlama yapın ve suyunu süzün.

Pişirme yapacağınız tencereye (veya düdüklüye) sıvı yağı alın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar iyice kavurun.

Suyunu çeken etlere tereyağını ve incecik doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşip karamelize olana kadar soteleyin.

Domates ve biber salçasını tencereye alıp çiğ kokusu çıkana kadar karıştırın. Toz kırmızıbiberi ekleyip yağın rengini kırmızıya çevirin.

Ön haşlama yaptığınız fasulyeleri ilave edin. Tüm malzemenin salçalı sosla harmanlanması için ezmeden 1-2 dakika çevirin.

Yemeğin üzerini 3-4 parmak geçecek kadar sıcak suyu ekleyin. Düdüklü tencerede yaklaşık 25-30 dakika (fasulyenin cinsine göre değişir), normal tencerede ise fasulyeler tamamen yumuşayıp suyu kıvam alana kadar kısık ateşte pişirin. Tuzunu ocaktan almaya yakın ilave edip dumanı tüterken servis yapın.