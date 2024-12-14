Yemek yapmaya üşenenlerin 30 dakikada hazırlayabileceği enfes lezzet: Tavada pizza tarifi
Bu pratik tarifle pizza keyfini kısa sürede yaşayabilir, mutfakta fazla vakit harcamadan enfes bir yemek hazırlayabilirsiniz. Peki, 30 dakikada hazırlayabileceği bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz tavada pizza tarifi...
Yoğun bir günün ardından yemek yapmak gözünüzde büyüyorsa veya pratik bir lezzet arıyorsanız, tavada pizza tarifi tam size göre! Hem yapımı kolay hem de kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzetle, klasik pizza keyfini hızlıca yaşayabilirsiniz. Peki, 30 dakikada hazırlayabileceği bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz tavada pizza tarifi...
TAVADA PİZZA TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
1 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Sos için:
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı toz biber
Üzeri için (isteğe göre):
Rendelenmiş kaşar peyniri
Sucuk veya salam dilimleri
Mantar dilimleri
Zeytin
Mısır
Kapya biber
TAVADA PİZZA YAPILIŞI
Bir kaba unu, kabartma tozunu ve tuzu alın.
Üzerine yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamur toparlandıktan sonra dinlenmesi için bir kenara bırakın.
Bir kasede domates salçasını, zeytinyağını, ezilmiş sarımsağı ve baharatları karıştırarak pizza sosunu hazırlayın.
Daha aromatik bir lezzet için kekik miktarını arttırabilirsiniz.
Dinlenen hamuru ince bir şekilde açın.
Hafifçe yağladığınız geniş bir tavaya hamuru yerleştirin.
Orta ateşte, altı hafifçe kızarana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin.
Hamurun üzerine hazırladığınız sosu sürün.
Ardından, rendelenmiş kaşar peyniri ve tercih ettiğiniz diğer malzemeleri ekleyin.
Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte peynirler eriyip malzemeler iyice ısınana kadar yaklaşık 7-8 dakika pişirin.
Tavada pizzanızı dilimleyerek sıcak servis edin.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- Korgeneral Pekin'den çarpıcı yorum
- Suriye'yi nasıl terk ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Colani’nin arabası
- Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı
- Komutanları olumsuz görüş vermedi, görevlerinden oldu
- 148 bin metrekarelik alan daha!
- 3 zincir market şubesi mühürlendi
- Geri dönüş gerçekten 'akın akın' mı?
- Bakanlık 5 ildeki lahmacuncuları ifşa etti