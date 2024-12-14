Yemek yapmaya üşenenlerin 30 dakikada hazırlayabileceği enfes lezzet: Tavada pizza tarifi

Yayınlanma: 14.12.2024 - 19:09

Güncelleme: 14.12.2024 - 19:10

Yoğun bir günün ardından yemek yapmak gözünüzde büyüyorsa veya pratik bir lezzet arıyorsanız, tavada pizza tarifi tam size göre! Hem yapımı kolay hem de kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzetle, klasik pizza keyfini hızlıca yaşayabilirsiniz. Peki, 30 dakikada hazırlayabileceği bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz tavada pizza tarifi...

TAVADA PİZZA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sos için:

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz biber

Üzeri için (isteğe göre):

Rendelenmiş kaşar peyniri

Sucuk veya salam dilimleri

Mantar dilimleri

Zeytin

Mısır

Kapya biber

TAVADA PİZZA YAPILIŞI

Bir kaba unu, kabartma tozunu ve tuzu alın.

Üzerine yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamur toparlandıktan sonra dinlenmesi için bir kenara bırakın.

Bir kasede domates salçasını, zeytinyağını, ezilmiş sarımsağı ve baharatları karıştırarak pizza sosunu hazırlayın.

Daha aromatik bir lezzet için kekik miktarını arttırabilirsiniz.

Dinlenen hamuru ince bir şekilde açın.

Hafifçe yağladığınız geniş bir tavaya hamuru yerleştirin.

Orta ateşte, altı hafifçe kızarana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin.

Hamurun üzerine hazırladığınız sosu sürün.

Ardından, rendelenmiş kaşar peyniri ve tercih ettiğiniz diğer malzemeleri ekleyin.

Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte peynirler eriyip malzemeler iyice ısınana kadar yaklaşık 7-8 dakika pişirin.

Tavada pizzanızı dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!