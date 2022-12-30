Yenilebilir çiçekler hem damağa hem göze hitap ediyor

30 Aralık 2022 Cuma, 15:43

Son yıllarda gastronomi dünyasında, yemek sunumlarında yenilebilir çiçek modası hüküm sürüyor. Antalya’nın Serik ve Korkuteli ilçelerinde çeşit çeşit yenebilir çiçek üretiliyor. Restoranlarda, evlerde, yemeklere lezzet ve görsel şölen katıyor. Garnitür olarak salatalarda çaylarda ve tatlılarda kullanılabilir. Yaratıcı kullanımlara da ilham verir. Örneğin çiçek olanları dondurmalarınıza, baharatlı olanları hamurlarınıza katabilirsiniz. Günümüzde birçok restoran şefi ve yenilikçi ev aşçıları, yemeklerine şık bir dokunuş katmak için yenilebilir çiçeklerden yararlanıyor. İşte; hem damağa hem göze hitap eden yenilebilir çiçekler…

LAVANTA

Tatlı ve hafif kokulu lavanta, tatlılardan içeceklere kadar bir çok yemeğe eşlik edebilir. Hatta lavanta tomurcuklarını vanilyalı dondurmayla bile buluşturabilirsiniz. Son yıllarda lavanta tariflerde sıkça yer almaktadır.

KARANFİL

Karanfil, son yıllarda yenilebilir çiçekler arasında oldukça popüler hale geldi. Şekerleme veya pasta süslemesi olarak kullanılanıyor. Bu nedenle tatlı yapımında oldukça fazla tercih ediliyor.

PAPATYA

Sıklıkla çaylarda kullanılan papatya taze yada kurutulmuş olarak kullanılabilir. Yapraklarını ise salata ve çorbalarda tüketebilirsiniz.

HODAN

Salatalığa benzeyen tadıyla, salatalarda kullanılan hodan bitkisinin mavi yıldız şeklindeki çiçekleri aynı zamanda limonata gibi serinletici kokteyllere de lezzet katar.

KASIMPATI

Sadece yaprakları yenilebilen bu çiçeklerin aroması oldukça acıdır, biber ve acı yerine kullanılabilir.

MENEKŞE

Pastel ve canlı renkler sunan menekşeler, tatlı ve çiçeksi bir tada sahiptir. Peynirli kızarmış ekmeğin üzerine koyarak tüketebilirsiniz. Salatalarda, buzlu içeceklerde kullanabilir, sıra dışı bir lezzet yaratabilirsiniz. Ayrıca menekşeleri kurutarak ederek keklerin ve tatlıların üzerine serpiştirebilirsiniz.

ALLIUM

Soğan ailesinin bütün çiçekleri yenilebilir, tadı yeşilliklerden daha yumuşaktır. Yaprakları ve mor çiçekleri salataya veya salata soslarına katılabilir.

NARENCİYE ÇİÇEKLERİ

Portakal, limon, kumkuat, greyfurt; Kokulu narenciye çiçekleri yoğun aromasından dolayı tariflerde meyvesiyle birlikte kullanılır.

BEGONYA

Begonyanın yaprakları, çiçekleri ve sapları tüketilebilir. Narenciye benzeri ekşimsi bir tat sağlayan bu çiçekler, özellikle salatalarda ve garnitürlerde kullanılabilir. Tadı hafif acı olabilir. Bu nedenle tatlılar yerine salatalarda kullanımı daha uygundur.

HİBİSKUS

Turunçgiller ile kızılcık benzeri bir tat içeren hibiskus, yalnızca bitki çayı olarak değil pek çok tarifte de kullanılıyor. Hafif asitli yaprakları, salatalara ya da garnitürlere ilave edilebilir.

BERGAMOT

Yoğun bir nane aromasına sahiptir. Çiçekleri, içeceklere veya salatalara eklenebilir.