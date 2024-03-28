Yenilikçi ve lezzetli bir tat: Elma dolması

Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:00

Güncelleme: 28.03.2024 - 12:00

Bu nefis elma dolması tarifiyle, Türk mutfağının geleneksel tatlarını evinizde deneyimlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle misafirlerinizi etkileyecek olan bu tarif, özel günlerde veya günlük sofralarınızda vazgeçilmezlerinizden biri olacak.

Malzemeler

6 adet orta boy elma

1 su bardağı pirinç

1/2 su bardağı çam fıstığı veya kuş üzümü (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı doğranmış ceviz veya badem (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım limonun suyu

2 su bardağı su

Kaynar su

Yapılışı

Öncelikle pirinci yıkayın ve süzün. Bir karıştırma kabında pirinci, doğranmış ceviz veya badem, çam fıstığı veya kuş üzümü, toz şeker, tarçın ve limon suyuyla birlikte karıştırın.

Elmaların üst kısmını keserek kapak şeklinde açın ve içlerini bir kaşık yardımıyla oyarak çıkarın, ancak elmaların alt kısımlarını bütün bırakın.

Hazırladığınız pirinç içini elma içlerine doldurun ve elmaların üst kısmına kapatın.

Bir tencereye dolmaları sığacak şekilde yan yana yerleştirin.

Üzerlerine kaynar suyu dökün ve kısık ateşte elmalar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Pişen elma dolmalarını servis tabağına alın.